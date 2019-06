I nuovi equilibri nel Csm | raddoppia gruppo Davigo

ilfogliettone

(Di venerdì 14 giugno 2019) La bufera che ha investito il Csm cambia gliall' interno di Palazzo dei Marescialli perche' ai consiglieri che si sono dimessi subentreranno magistrati che appartengono a correnti diverse dalle loro. Il dato che piu' salta agli occhi e' il rafforzamento di Autonomia e Indipendenza, la corrente che ha tra i suoi fondatori Piercamillo, a scapito di Magistratura Indipendente e Unicost. Sono questi i due gruppi a cui appartengono i consiglieri che si sono dimessi e che ora sono sotto procedimento disciplinare per l'ormai famosa riunione del 9 maggio scorso in cui con l'ex presidente dell' Anm Luca Palamara e i deputati del Pd Luca Lotti e Cosimo Ferri discutevano della nomina del procuratore di Roma.Se per sostituire i pm Luigi Spina e Antonio Lepre occorreranno le elezioni suppletive convocate ieri dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per il 6 e 7 ...

