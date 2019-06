Genoa | arriva l’ufficialità | Andreazzoli nuovo tecnico dei rossoblu

Juventus - altro acquisto per la difesa : arriva Romero dal Genoa (RUMORS) : La Juventus, in attesa di ufficializzare il nuovo tecnico bianconero, prosegue il suo lavoro sul mercato con l'intento di allestire una rosa competitiva per Serie A e Champions League. Ma come è tipico di una società organizzata come quella bianconera, si pensa anche al futuro e agli investimenti su giovani che potrebbero diventare dei riferimenti nei prossimi anni. Dopo Demiral, acquistato dal Sassuolo per 15 milioni (dovrebbe essere il quinto ...

Calciomercato Genoa - con Andreazzoli arriva anche Krunic : ore decisive per la cessione della società [DETTAGLI] : Ore decisive in casa Genoa per l’annuncio del nuovo allenatore: Aurelio Andreazzoli. L’accordo con il tecnico che nell’ultima stagione ha guidato l’Empoli c’è da giorni, mancano gli ultimi dettagli e l’uscita di scena di Prandelli che, con la salvezza, ha ottenuto il rinnovo automatico di un anno ad un milione di euro. Andreazzoli potrebbe portarsi da Empoli un vecchio pallino del Genoa: Rade Krunic. ...

Genoa - dal Galatasaray arriva Gumus : Il Genoa batte il primo colpo sul mercato in vista della prossima stagione. Secondo la Gazzetta dello Sport , il club del presidente Preziosi ha praticamente già definito l'ingaggio a parametro zero dal Galatasaray dell'ala turca Sinan Gumus , 25 anni. A centrocampo dovrebbe arrivare il giovane Mattia ...

Romero-Juventus - arriva la conferma del Genoa : “Va alla Juve” : ROMERO JUVENTUS- La Juventus si fionda su Romero in vista della prossima stagione. A confermarlo la stessa società rossoblù, la quale ha confermato come la Juventus si sia mossa in netto anticipo rispetto alle pretendenti. Niente di certo e definitivo. I bianconeri restano in forte vantaggio, ma resta da trovare l’intesa totale con il Genoa. […] More