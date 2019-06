Brasile-Bolivia | comincia la Copa America | le partite saranno in streaming su DAZN

Blastingnews

(Di venerdì 14 giugno 2019) E’ tutto pronto inper lo spettacolo della2019, quarantaseiesima edizione del torneo per nazioni più antico del calcio. La rassegna si aprirà oggi, 14 giugno, con il match inaugurale tra i verdeoro padroni di casa e la, per finire il 7 luglio nel mitico stadio Maracanà con la finale di Rio de Janeiro che eleggerà la regina del Sud. Si giocherà inoltre a San Paolo (Arena Corinthians e Stadio Morumbi), Porto Alegre (Arena Gremio), Salvador de Bahia (Itaipava Arena) e Belo Horizonte (Mineirao). Al torneo partecipano 12 nazionali, tra cui le ‘invitate’ Giappone e Qatar che chiaramente non provengono dalla Conmebol, suddivise in 3 gironi da 4 nella seguente composizione, A:, Perù,, Venezuela; B: Argentina, Colombia, Paraguay, Qatar; C: Cile, Uruguay, Ecuador, Giappone. Le prime due di ogni girone e le due migliori terze classificate si ...

