Pedro Almodovar Leone d’oro alla carriera alla Mostra di Venezia : Sarà attribuito a Pedro Almodovar il Leone d'oro alla carriera della 76esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia che si terrà dal 28 agosto al 7 settembre. La decisione è stata presa dal cda della Biennale presieduto da Paolo Baratta, che ha fatto propria la proposta del direttore della Mostra Alberto Barbera secondo cui "Almodòvar non è solo il più grande e influente regista spagnolo dopo Bunuel, ma l autore ...

Pedro Almodóvar vince il Leone d'oro alla carriera - sarà premiato a Venezia : È stato attribuito a Pedro Almodóvar il Leone d’oro alla carriera. Il regista sarà premiato durante la 76esima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia (28 agosto - 7 settembre).“Sono molto emozionato e onorato per il regalo di questo Leone d’oro - ha detto Almodovar -. Ho bellissimi ricordi della Mostra di Venezia. Questo Leone diventerà la mia ...

Cannes 2019 : DOLOR Y GLORIA di Pedro Almodovar : Pedro Almodovar firma il suo migliore film degli ultimi anni. Forse, per giunta, il suo miglior film di sempre. DOLOR y GLORIA, in concorso al Festival di Cannes 2019, è uno straziante viaggio nella memoria di un uomo, un regista, un amante, un figlio che riesce a (ri)trovare se stesso e la serenità di un tempo solo grazie al cinema. Il regista spagnolo realizza così il suo film testamento, il suo personale 8 ½ (omaggiato esplicitamente ...

Festival di Cannes - da Pedro Almodovar a Quentin Tarantino e Marco Bellocchio : ecco chi potrebbe vincere la Palma D’Oro : Un concorso ricco e di qualità quello della 72ma Cannes, fra i migliori degli ultimi anni al punto da immaginare che il Festival diretto da Thierry Fremaux possa “tenere” il passo della Mostra veneziana che, nelle recenti edizioni, gli ha dato parecchio filo da torcere, accaparrandosi i maggiori premi Oscar, gli americani più appetibili e soprattutto i prodotti Netflix. Pur senza l’appoggio del gigante delle piattaforme streaming, la kermesse ...

Dolor y Gloria - Pedro Almodóvar alla ricerca del tempo perduto (recensione) : È in questi giorni in concorso al Festival di Cannes Dolor y Gloria, tra i candidati più accreditati alla Palma d’Oro. E siamo di fronte al titolo forse più personale e maturo di Pedro Almodóvar, premiato dall’affetto del pubblico italiano, con un primo weekend da oltre un milione d’incasso. Il protagonista è un regista omosessuale, Salvador Mallo (un Antonio Banderas alla sua prova più matura), immalinconito dagli anni e dai tantissimi ...

Cannes 2019 - Pedro Almodovar : “La mia ambizione non è definita dai premi ma dal riuscire a raccontare le storie attraverso il cinema” : Tra finzione e biografia, tra sogno e realtà, Pedro Almodovar ha confezionato un grande film e un’opera grande. L’apparente ripetizione riferisce all’impresa personale e universale messa in scena in Dolor Y Gloria, da ieri anche nelle sale italiane in contemporanea al Festival di Cannes dove è tra i più accreditati concorrenti alla Palma d’oro. Testamento “liberamente riprodotto” della propria vita, il nuovo film del più famoso cineasta spagnolo ...

Pedro Almodóvar e Antonio Banderas contro Netflix - : Niccolò Sandroni Nuove posizioni contro i film di Netflix: dopo Spielberg ora torna a parlarne Pedro Almódovar. Dalla sua parte anche Antonio Banderas Il dibattito su Netflix sembra non esaurirsi: ritornano sull’argomento le ultime dichiarazioni di Pedro Almodóvar e Antonio Banderas, a ridosso del Festival di Cannes. La diatriba è nota: c’è chi crede che Netflix e i suoi film non debbano gareggiare nelle grandi rassegne ...

Pedro Almodovar : «Preti pedofili tentarono di abusare di me» : A Cannes porterà la nuova pellicola Dolor y Gloria che racconta una serie di ricongiungimenti di Salvador Mallo, un regista cinematografico oramai sul viale del tramonto. Ma prima della Croisette, ...

Pedro Almodóvar : «I preti pedofili provarono ad abusare anche di me» : Almodovar: «Tutto su di me»Almodovar: «Tutto su di me»Almodovar: «Tutto su di me»Almodovar: «Tutto su di me»Almodovar: «Tutto su di me»Almodovar: «Tutto su di me»A quasi 70 anni, li compirà a settembre, per Pedro Almodóvar è giunto il tempo delle riflessioni e del ricordo: «Che serve a tenerti compagnia, a stare meno solo, ad accettare la vecchiaia che per Philip Roth, uno che la sapeva lunga, non era una malattia, ma un massacro». Nel ricordare ...