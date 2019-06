Truffe agli anziani | carcere da 2 a 6 anni e multe | disegno di legge passa in Senato

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 13 giugno 2019) D’ora in poi, la truffadiventerà un reato autonomo e sarà punito con la reclusione da 2 a 6e una multa da 500 a 2.000 euro. Ildiche cambia le regole è stato approvato all’unanimità in, ora manca solo il via libera della Camera. Tutto coloro che approfittavano della condizione di debolezza degliper spillare soldi, spacciandosi per venditori o fornitori di gas, telefono e così via, dovranno risarcire integralmente la persona truffata se vogliono usufruire della sospensione condizionale della pena. La circonvenzione degli, per ora, ricade nel reato di truffa previsto dall’art. 640 del codice penale, con pene da uno a cinquedie multa da 51 a 1032 euro. Con la nuovadiventerà un reato autonomo applicabile a chiunque che “abusando della condizione di debolezza o di vulnerabilità dovuta ...

