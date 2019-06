Scorciatoia per il sistema operativo Huawei | sarà il russo Aurora OS?

optimaitalia

(Di giovedì 13 giugno 2019) Colpo di scena, ilpotrebbe non essere costruito ex novo in casa dal produttore. La nuova soluzione dell'azienda cinese alternativa ad Android dopo il ban USA sarebbe già bella e pronta e si chiamerebbeOS. Un passo indietro, per capire l'evoluzione dei rumor delle ultime settimane. Ilproprietario nel senso stretto della parola sarebbe comunque in sviluppo e avrebbe nome Hongmeng. Secondo le indiscrezioni finora pervenute, lo stesso identico OS ma con nome diverso (ARK OS o AOS OS) sarebbe dovuto giungere nel resto del mondo. L'ultimissima indiscrezione di un sitoinvece, riportata anche dall'autorevole fonte PhoneArena, è che si opterebbe per una soluzione già bella e pronta e testata proprio al di fuori della madrepatria.OS sarebbe dunque il prossimoadottato in Europa e dunque in ...

wordweb81 : Scorciatoia per il sistema operativo #Huawei, sarà il russo #AuroraOS? - OptiMagazine : Scorciatoia per il sistema operativo #Huawei, sarà il russo #AuroraOS? - CarloAmenta1 : @RoccoTodero @giovanardiandre @Capezzone Secondo me c’è tanto spazio per ridurre debito. Patrimoniale è solo una sc… -