(Di giovedì 13 giugno 2019) Maxi operazione della polizia di stato in numerose attività nel settore della ristorazione e della vendita dela seguito di diversi episodi di malesseri e. In un’attività gli agenti hanno scopertocompletamente privo di tracciabilità e conservato in malo modo all’interno di una cella frigorifera tra liquami e sporcizie.