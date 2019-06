Nel primo trimestre del 2019 l’occupazione in Italia è cresciuta dello 0 | 1 per cento

+25 mila occupati Nel primo trimestre : 10.51 Nel primo trimestre 2019, dopo la crescita di quello scorso,cala il tasso di disoccupazione congiunturale e si porta al 10,4% (-0,2). Lo comunica l'Istat, aggiungendo che il tasso d'inattività rimane stabile al 34,3% in 3 mesi. Nel primo trimestre,torna a crescere il numero di occupati: +25 mila (+0,1%) in termini congiunturali.A livello tendenziale,la crescita è di 144 mila (+0,6). Il tasso di occupazione sale al 58,7% (+0,1).

Nations League Volley – L’Italia travolge la Sud Corea e si piazza al primo posto Nel torneo : Vittoria convincente per l’Italia che supera 3-1 la Sud Corea e conquista la prima posizione nel torneo L’Italia continua a vincere. Nella seconda tappa di Perugia, davanti al pubblico del PalaBarton, le azzurre superano 3-1 (3-1 25-17, 25-21, 23-25, 25-13) la Sud Corea e raccolgono il 9 successo stagionale. Coach Mazzanti alterna la rosa, conferma De Gennaro come libero, schiera Egonu, Bosetti, Malinov e Danesi insieme alle ...

Google freme e così ci mostra i Google Pixel 4 : eccoli Nel primo render ufficiale : Con una mossa a sorpresa, la prima nella storia, Google esce allo scoperto e conferma il design dei Google Pixel 4 con alcuni mesi d'anticipo sulla loro presentazione, prevista a cavallo fra settembre e ottobre. L'articolo Google freme e così ci mostra i Google Pixel 4: eccoli nel primo render ufficiale proviene da TuttoAndroid.

LIVE Italia-Corea del Sud 1-0 volley femminile - Nations League in DIRETTA. Azzurre sul velluto Nel primo set : 25-17 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 Mano out di Egonu da zona 2 25-17 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeee Sorokaiteeeeeeeeeeeeeeee Appena entrata l’opposta azzurra mette a segno il punto decisivo che chiude il primo set: 1-0 Italia 24-17 Muroooooooooooooo Danesiiiiiiiiiiiiii 23-17 La diagonale vincente di Egonu da seconda linea 22-17 Out l’attacco di Bosetti da zona 4 22-16 Muro out di Pyo, appena entrata, da zona 4 22-15 Muro ...

Si erano amati per 2 mesi Nel 1944 - a 98 anni veterano ritrova e bacia il suo primo amore : Un veterano americano, tornato in Normandia per partecipare alle commemorazioni, è riuscito a ritrovare una ragazza francese conosciuta nel 1944 grazie a una foto che ha conservato per decenni e grazie all’aiuto dei giornalisti di France 2. Dopo 75 anni Kara Troy Robbins e Jeanine Ganaye si sono riabbracciati.

LIVE Francia-Norvegia calcio femminile - Mondiali 2019 in DIRETTA : scontro diretto per il primo posto Nel girone : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La classifica marcatori del Mondiale femminile–Le classifiche dei gironi del Mondiale 2019 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Francia-Norvegia, seconda giornata del girone A del Mondiale di calcio femminile 2019. I padroni di casa scendono nuovamente in campo per il secondo match del torneo: dopo il 4-0 contro la Corea del Sud, ecco lo scontro diretto in vetta. La Norvegia, ...

Huawei fa il boom in Europa Nel primo trimestre 2019 - in attesa dei primi dati post-ban : IDC diffonde i dati di vendita degli smartphone del primo trimestre 2019 in Europa: Samsung cala e Apple crolla, mentre a crescere maggiormente sono Huawei e Xiaomi. L'articolo Huawei fa il boom in Europa nel primo trimestre 2019, in attesa dei primi dati post-ban proviene da TuttoAndroid.

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 Giugno : Sfuriata di Conte a Salvini Governo – Governo – Nel primo vertice post-Europee - il premier strapazza il capo leghista : “Non sono il nuovo Monti, ma la situazione è delicata” Conte contro Salvini nel vertice di lunedì a Chigi: “Non accostatemi all’ex premier o vi sbugiardo: parole come austerità non sono le mie”. Ieri il Consiglio dei ministri di Luca De Carolis Fritture alla Berlinguer di Marco Travaglio Nicola Zingaretti, che ci ostiniamo malgrado tutto a considerare una brava persona, ricorda sul suo blog Enrico Berlinguer a 35 anni dalla morte. E ne ...

Italia-Bosnia - Mancini : “Disordinati Nel primo tempo - abbiamo dominato la ripresa e abbiamo meritato di vincere” : Le dichiarazioni di Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Italia, ai microfoni della Rai, al termine della sfida contro la Bosnia, valida per le qualificazioni ad Euro 2020. Il ct azzurro analizza così la prestazione: “Le partite sono tutte difficili, soprattutto quando giochi due gare ravvicinate. La Bosnia è una squadra di grande livello tecnico. Nel primo tempo siamo stati troppo disordinati, nel secondo tempo siamo ...

Cresce traffico aereo - Fiumicino primo aeroporto Nel 2018 : Il 2018 ha visto la conferma della crescita del traffico aereo nel nostro Paese: +5,8% rispetto al 2017 arrivando ad avere 184.810.849 passeggeri

Decreto Sicurezza bis - via libera Nel primo consiglio dei ministri dopo le Europee. Conferenza stampa Conte-Salvini : Il primo consiglio dei ministri dopo le Europee si è riunito per approvare il Decreto Sicurezza bis. Il provvedimento, contestato durante la campagna elettorale per Bruxelles da Luigi Di Maio e da parte del Movimento 5 stelle, porta la firma del ministro dell’Interno Matteo Salvini. Non a caso alla Conferenza stampa con i giornalisti si sono presentati solo il premier Giuseppe Conte e il vice del Carroccio. Presente anche il ...

LIVE Italia-Ucraina Under20 0-0 - Semifinale Mondiali 2019 in DIRETTA : azzurrini in difficoltà Nel primo tempo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.17 Italia in difficoltà nel primo tempo: 0-0 giusto per quanto visto in Polonia considerando la buona prova dell’Ucraina che ha messo alle strette a più riprese gli azzurrini. Diversi i colpi su punizione dei ragazzi dell’Est: azzurrini impallati e statici. Nicolato si farà sentire? FINE primo TEMPO 45′ Non c’è più tempo: finisce il primo parziale. 45′ ...

Il Centro Italia traina l'export Nel primo trimestre 2019 : Nel primo trimestre 2019 l'Istat stima una flessione delle esportazioni per quasi tutte le ripartizioni territoriali: -2,4% per il Sud e Centro +7%

E3 2019 Nel segno di Marvel’s Avengers : primo trailer e uscita da Square Enix : Non solo l'incredibile remake di Final Fantasy 7. Anche Marvel's Avengers ha contribuito a far brillare la conferenza Square Enix in occasione dell'E3 2019. Lla compagnia nipponica ci aveva promesso che sarebbe stata la fiera videoludica più prestigiosa al mondo ad ospitare il primo trailer dell'avventura poligonale dedicata ai Vendicatori Marvel. Così, come vi dicevamo, è stato, grazie ad un filmato che ha saputo certamente conquistare tutti i ...