Napoli | professore di liceo arrestato per abusi su due studentesse di 16 anni

(Di giovedì 13 giugno 2019) Scandalo in un notodi, del quale gli inquirenti della Procura della Repubblica del capoluogo campano non hanno voluto diffondere il nome, per tutelarne gli studenti. Mercoledì mattina un ex insegnante della scuola è statodai carabinieri con una grave accusa: aver consumato rapporti carnali con due ragazze, che all’epoca dei fatti avrebbero avuto solamente 16o poco meno. Anche se gli atti sessuali con le due giovani risulterebbero essere stati consensuali, il codice penale non fa sconti: data la minore età delle giovani ed il ruolo di autorità esercitato dal docente in ambito scolastico, le pene previste in casi come questo sono molto severe. Chi indaga sulla vicenda avrà solamente l’onere di dimostrare che gli incontri con le minorenni siano effettivamente avvenuti....

