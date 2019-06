In India almeno 31 bambini sono morti per una possibile intossicazione legata ai litchi

HONOR Pad 5 ufficiale e costa meno di 200 euro - almeno in India : Oggi HONOR ha tenuto un evento di lancio in India per annunciare gli smartphone HONOR 20, HONOR 20 Pro e HONOR 20i e ha colto l'occasione per annunciare anche il tablet HONOR Pad 5 che è arrivato nel paese nelle edizioni da 10,1 pollici e 8 pollici. L'articolo HONOR Pad 5 ufficiale e costa meno di 200 euro, almeno in India proviene da TuttoAndroid.

Almeno 15 persone sono morte in India e in Bangladesh per il ciclone Fani : Almeno 15 persone sono morte tra India e Bangladesh a causa del ciclone Fani, che è arrivato nel paese il 3 maggio, con venti fino a 250 chilometri orari. Il ciclone ha colpito la parte orientale del paese, in particolare

India : tifone Fani devastante sull'Odisha - almeno 12 le vittime : Si aggrava di ora in ora il bilancio delle vittime e dei danni in India, duramente colpita dal potente tifone Fani. Tra gli stati Indiani più colpiti c'è quello dell'Odisha, dove sono almeno 12 le...