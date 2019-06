De Laurentiis esemplifica il cambiamento rispetto ad un passato senza evoluzione

ilnapolista

(Di giovedì 13 giugno 2019) I fatti parlano a favore di Aurelio DeMolti invece mettono il presidente sempre al centro di un dibattito negativo. Perchè? Lo accusano di non essere tifoso. Lo considerano solo un imprenditore capace di far profitti e soldi attraverso il Napoli. E i risultati? Sono sotto gli occhi di tutti. Il Napoli con De Laurentis ha realizzato un’innegabile escalation costante progressiva e crescente. Sempre ai vertici della serie A. Ormai costantemente in Europa. Perché allora tutta questa avversione? Secondo me èalcun dubbio immotivata. Proviamo a snocciolare la questione. Ci si può oggi dissociare dal Fair Play Finanziario se si aspira ad entrare nel gotha del calcio internazionale? Certo che no. Il Napoli oggi è una società con i conti in ordine. Salvando l’epoca Maradona ricordate i nostri recenti trascorsi? Avere memoria ci aiuta a valorizzare il presente. A ...

