Taglia legna con motosega e si trancia il piede | uomo di San Giuseppe Jato soccorso da

Foggia - nel bosco a Tagliare la legna ma si ferisce con la motosega : Giuseppe muore a 49 anni : Giuseppe Fiorilli, 49 anni, è morto dissanguato dopo essersi procurato una ferita sulla coscia destra con una motosega che stava usando per tagliare la legna in località Montauro, in un bosco a Volturara Appula, nel Foggiano. Indagini sono in corso: nei prossimi giorni sarà eseguita l'autopsia per chiarire le cause del decesso.Continua a leggere