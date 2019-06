Nino D' Angelo e Gigi D' Alessio | Avevamo litigato | vi chiediamo scusa

ilgiornale

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Alessandro Zoppo I due cantanti napoletani avevano annullato le tre date del tour “Figli di un re minore” per “motivi organizzativi”: ora raccontano la verità sui social Un confronto a muso duro sfociato in un brutto litigio: è questo il motivo per cuiD’D’hanno annullato le tre date del loro tour “Figli di un re minore”, previste per giugno. La verità è stata raccontata dai diretti interessati in un video affidato ai loro account social. I concerti, fissati per questo mese all’Arena Flegrea di Napoli, sono stati rinviati a settembre ufficialmente per “motivi organizzativi”. Una, rivelano adesso i cantanti, per nascondere la loro litigata. “È vero,– ammette D’– però venti giorni fa ci siamo rivisti e abbiamo rimesso tutto in piedi”. “Purtroppo – continua D’– quello che si può fare in più giorni in venti giorni ...

_GigiDAlessio_ : Per motivi organizzativi è stato rinviato al 20, 21 e 22 settembre il concerto “Figli di un re minore” con Gigi D’A… - blackiisthesoul : RT @awkmen: la verità è che Nino D'Angelo e Gigi D'Alessio hanno litigato perché quando erano piccoli Gigi si è trasformato in un serpente… - blackcatmvu : RT @tstarkmvu: nino d'angelo sei tu? -