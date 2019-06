Napoli | il sogno di Ancelotti con i 3 colpacci davanti | come giocherebbero gli azzurri

Gazzetta : Il Napoli prova a realizzare il sogno Icardi : La Gazzetta dello Sport rilancia il sogno Icardi. Un sogno non solo per i tifosi del Napoli,ma anche per Carlo Ancelotti, Mauro sarebbe il bomber macina gol che ci manca. Ma la trattativa è complessa sotto diversi aspetti. Il punto di partenza è che l’Inter vuole cederlo. Conte lo ha inserito nella lista dei calciatori in partenza e quindi sul mercato. Ma il volere di Icardi appare diverso. Come ha più volte dichiarato il calciatore vuole ...

Calciomercato Napoli - da Grimaldo ad Almendra fino al sogno Lukaku : Il Napoli inizia a programmare la prossima stagione. Nel mirino di Giuntoli diversi ruoli: dai terzini ai centrocampisti fino ad un grande attaccante. I partenopei vogliono interrompere l’egemonia della Juventus e De Laurentiis, Ancelotti e Giuntoli lavorano fianco a fianco per i colpi del mercato estivo. Nei piani del Napoli c’è l’acquisto di un terzino sinistro. A destra è arrivato Di Lorenzo, sulla corsia mancina torna ...

Ibra chiama Ancelotti e si candida per il Napoli : “Se hai bisogno corro” : Per il suo compleanno Carlo Ancelotti ha ricevuto messaggi dai giocatori più forti del mondo, ma il video più divertente gli è stato inviato da Zlatan Ibrahimovic, come racconta Repubblica Napoli. Ibra si è candidato in maniera scherzosa a far parte del club allenato da Re Carlo. Gli ha detto: “Se hai bisogno di me a Napoli vengo di corsa a darti una mano…”. E’ naturalmente molto al di fuori del budget del Napoli, con ...

Sogno Di Lorenzo - c’è il Napoli : “non vedo l’ora di ascoltare la musichetta della Champions” : Il Napoli ha le idee chiare in vista della prossima stagione, ha intenzione di ridurre il gap dalla Juventus e tentare l’assalto allo scudetto. Il presidente De Laurentiis ha piazzato il primo colpo, si tratta di Giovanni Di Lorenzo autore di un grande campionato con l’Empoli, il terzino si presenta come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’. “È un Sogno che si realizza, il coronamento di una rincorsa incredibile. ...

Guaita a Kiss Kiss Napoli : “Il Valencia ha bisogno di vendere - ha giocatori importanti” : Franc Guaita è intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli parlando dell’attaccante Rodrigo: “C’è il fair play finanziario, ha necessità di vendere. Si è parlato per 15 minuti di Rodrigo, lo si può vendere entro il 30 giugno per una cifra intorno ai 30 mln di euro. Già in inverno il giocatore voleva andare via, ma il Valencia lo cederà soltanto per un’offerta importante. Ho parlato con qualcuno molto ...

Quagliarella a Napoli – Il sogno è superare gli 11 gol del 2010 : Il quotidiano Il Roma scirve in merito del futuro di Fabio Quagliarella a Napoli. I rumors di un suo ritorno si fanno sempre più insistenti nonostante la cirfra fissata dalla dirigenza doriana. Quagliarella a Napoli – Secondo il quotiano il sogno dell’attaccante di Castellammare di Stabia è quello di superare gli 11 gol della sua unica stagione in maglia azzurra. Tra presente e futuro “Futuro? Vedremo”. Meglio ...

Mercato Napoli - Quagliarella è più di un sogno : ma Ferrero non vuole svenderlo : Mercato Napoli, Quagliarella è più di un sogno: ma Ferrero non vuole svenderlo Mercato Napoli Quagliarella| Napoli-Quagliarella è destinato ad essere uno dei tormentoni più caldi di questa estate. L’attaccante della Sampdoria ha salutato in lacrime i propri tifosi, quasi come a comunicare la propria scelta: quella di tornare all’ombra del Vesuvio. E’ una seconda possibilità che Fabio merita, specie visto come gli è stata ...

Sul CorSport intervista a Di Lorenzo : “Il Napoli sarebbe un sogno - ma ora c’è l’Empoli” : Il Corriere dello Sport intervista Giovanni Di Lorenzo, il terzino dell’Empoli il cui nome in questi giorni è più volte stato accostato al Napoli. In Napoli alle porte? “Lo dite voi”. Di Lorenzo si mantiene sul vago e ribadisce che il suo principale pensiero, in questo momento, è la partita contro l’Inter di domenica prossima. Anche se, aggiunge, il futuro in azzurro “sarebbe un sogno”. “E poi penso, ma ...

Calciomercato Napoli - Di Lorenzo : “L’azzurro sarebbe un sogno. C’è un segno del destino…” : Calciomercato Napoli, Di Lorenzo e il possibile approdo in azzurro. Le dichiarazioni dell’esterno Calciomercato Napoli, Di Lorenzo lo avevamo visto bene da vicino lo scorso 3 aprile, quando la squadra di Ancelotti uscì sconfitta dal Castellani per 2-1. E proprio grazie ad una rete realizzata da Giovanni Di Lorenzo al minuto 52. Il terzino destro, classe 93, di proprietà dell’ Empoli, ha rilasciato un’ intervista al ...

CorMezz su Napoli-Inter - la rivincita di Milik. Icardi resta il sogno proibito : Napoli-Inter sarà una rivincita, ma anche una sfida tra Milik e Icardi. Il Corriere del Mezzogiorno ripercorre le tappe dell’amore tra il Napoli e il centravanti argentino. Tutto nasce nel 2011 quando Icardi doveva ancora approdare i Italia, allora il Napoli non ritenne opportuno un investimento così cospicuo per u giocatore di belle speranze, ne approfittò la Sampdoria. Nel 2013 ancora De Laurentiis provò a portarlo via dalla Samp, va ...

Napoli - Gaetano : “Un sogno che si avvera - grazie a tutti per questo traguardo. Tanti sacrifici ripagati” : Napoli, Gaetano parla dopo il debutto con la SPAL Napoli Gaetano debutto| Gianluca Gaetano esprime così tutta la sua gioia al termine di SPAL-Napoli, e lo fa con un post pubblicato su Instagram. Queste le sue dichiarazioni. Queste le parole di Gianluca Gaetano “Un sogno che si avvera. sacrifici che vengono ripagati! Ringrazio il mio grande amore per tutta la forza e l’incoraggiamento, per non avermi fatto mai mollare: grazie! ...

“Hai lasciato il Napoli nel momento del bisogno per soldi? E mo magn’t ‘o sushi” : Dopo le dichiarazioni di Marek Hamsik, che dalla Cina si lamenta di non riuscire nemmeno a comunicare con i compagni di squadra se non a gesti, c’è chi ha paventato l’ipotesi che lo slovacco possa tornare a Napoli. Sono già stati vagliati tutti i pro e i contro di un ritorno del figliol prodigo: innanzitutto smetteremmo di ascoltare le critiche di chi ritiene che privarsi di Hamsik a metà campionato, lasciando il centrocampo ...

La Juventus cerca un top in difesa - il sogno è Kalidou Koulibaly - presa di posizione del Napoli - i dettagli : La Juventus, in vista della prossima sessione di calciomercato, è alla ricerca di un top player assoluto in difesa, un calciatore che sappia fare la differenza. Il sogno impossibile che non tramonta ancora, è il calciatore senegalese, Kalidou Koulibaly. Bisognerà convincere Aurelio De Laurentiis, difficilissimo strapparlo al Napoli, che chiede più di 100 milioni di euro. Intanto proseguono i contatti con l’agente del calciatore. ...