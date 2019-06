(Di mercoledì 12 giugno 2019) Il presidente della commissione, Nicola, hato con urgenza in audizione il ministro dell'Interno,, lamentando le mancate risposte da parte del titolare del Viminale agli inviti informali finora ricevuti.chiede al vicepresidente del Consiglio di riferire anche in seguito "ai nuovi arresti in Sicilia", tra cui quello di Paolo Arata.