Blastingnews

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Ieri 11, si è svolto il primo turno della provaper la selezione dei 2.004 Direttori dei servizi generali ed amministrativi (Dsga). Oggi mercoledì 12si sta svolgendo il secondo turno, ossia quello giallo; domani giovedì 13si svolgerà l'ultimo turno, quello porpora. I candidati a termine della prova conoscono il proprio punteggio ottenuto a seguito della correzione automatica e anonima del proprio elaborato ma soltantoil 13conosceranno ilper poterla prova pre selettiva. Ad ogni modo, in ogni aula al termine della prova viene affisso l’elenco dei candidati ed il punteggio da loro ottenuto. Le prime segnalazioni giunte parlano di punteggi alti compresi tra 90 e 100 punti, ma anche tanti punteggi di poco superiori ai 70 punti (ricordiamo che per ogni risposta esatta sarà attribuito un punto, zero punti per le risposte ...

caterinaperna1 : Concorso Dgsa: il voto minimo per superare la preselettiva si saprà dopo il 13 giugno - caterinaperna1 : Concorso Dgsa: si inizia l’11 giugno con la prova preselettiva - caterinaperna1 : Concorso Dgsa: si inizia l’11 giugno con la prova preselettiva -