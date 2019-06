Caro Napolista | sul calcio femminile ti stai arrampicando

ilnapolista

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Non vi piace, quindi non è uno sportMassimiliano Gallo e, intanto sono lusingata della dedica, ma se devo essere onesta, quella che leggo è una risposta che non trovo soddisfacente. Non credo sia necessario avventurarsi in evoluzioni citazionistiche circensi per dare un po’ di sostegno ad un concetto che mi sembra tutto sommato basico. E che attiene strettamente al solo modo di sentire di chi lo esprime o chi lo condivide e cioè: ”È impossibile chiamare sport ilfemmine”, cui è sotteso “Ilnon mi piace”. In realtà, sia tu Massimiliano che Michele Fusco sembrate volervi arrampicare in un sillogismo che non può esserlo per definizione. E cioè ilnon mi piace. E quindi ilnon è uno sport. Almeno questo è quello che io capisco. E se pensate che io parli dal punto di vista di chi sta fruendo mediaticamente di un ...

