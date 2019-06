Aldo | Giovanni e Giacomo tornano al cinema | al via le riprese di «Odio l’estate»

vanityfair

(Di mercoledì 12 giugno 2019), i film, i film, i film, i film, i film, i film, i film, i film, i filmAvevano detto che avrebbero preso strade diverse, per dedicarsi ciascuno ai propri progetti. Poi, sarebbero tornati, perché nessun litigio, nessun’acredine era da considerarsi responsabile dello scioglimento., dopo tanti anni a pensar per tre, volevano, semplicemente, dare spazio agli interessi individuali di ciascuno. Cosa, questa, che ha preso il tempo di un anno, visto che i comici hanno annunciato via Facebook il ritorno aldel trio. LEGGI ANCHEBaglio a Fazio: «Connessun litigio, solo un anno sabbatico» «Quando un nuovo film? Quando un nuovo ...

