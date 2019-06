Semplicemente John Wayne

wired

(Di martedì 11 giugno 2019)cominciò la sua carriera nel cinema muto degli anni Venti, per diventare nei decenni successivi una delle più luminose stelle del firmamento hollywoodiano. Celebre soprattutto per le pellicole western, si identificò presto nel ruolo dell’eroe senza paura, greve ma generoso. Nel 1970 vinse il suo primo e unico Oscar per Il Grinta, suggellando una carriera incredibile che lo portò a recitare in oltre 170 film, dirigendone anche due. Entrato nella classifica stilata dall’American Film Institute delle più grandi star del cinema di tutti i tempi, conquistando il 13esimo posto, è oggi considerato una vera e propria leggenda. A 40 anni esatti dalla morte, avvenuta l’11 giugno del 1979, abbiamo raccolto nella gallery che potete vedere in questa pagina una serie di scatti per celebrare questo grande protagonista della storia del cinema....

