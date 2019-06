Qualcosa dai risultati dei ballottaggi sembra confortare Zingaretti 

agi

(Di martedì 11 giugno 2019) Il dato che conforta il segretario Pd più delle vittorie in 40 grandi città è la "frenata" della Lega. Dove con "frenata" si intende l'incapacità di sfondare neicon il contributo dell'elettorato ex M5s. Nessun travaso di voti per Salvini: quando l'elettore del M5s non vota il partito di Di Maio si astiene o - pur se ancora in piccola parte - sceglie il campo di centro sinistra. Sono letti così i dati riguardanti i flussi deiappena conclusi. Tra i primi a segnalare questo elemento è il presidente del partito, Paolo Gentiloni che, poco dopo la mezzanotte, sottolinea: "Nella sfida delle città babbo Salvini non sfonda. Straordinario il nostro successo a Livorno". Segno, per Nicola Zingaretti, che la strada imboccata, quella che porta a un centrosinistra largo e 'civico', è quella giusta. "Dai territori il segnale è forte: c'è un nuovo bipolarismo. ...

