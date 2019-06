Pakistan. Umiliata e torturata perché trans: le rasano i capelli e le portano via migliaia di euro (Di martedì 11 giugno 2019) Shakeela ha 27 anni e lavora come ballerina in un locale della provincia settentrionale di Khyber Pakhtunkhwa, dove già 64 persone transgender sarebbero state uccise dal 2015, prese di mira da bande criminali che estorcono loro soldi "per la protezione". (Di martedì 11 giugno 2019) Shakeela ha 27 anni e lavora come ballerina in un locale della provincia settentrionale di Khyber Pakhtunkhwa, dove già 64 personegender sarebbero state uccise dal 2015, prese di mira da bande criminali che estorcono loro soldi "per la protezione".

Torturata e umiliata perché transgender. Una violenza gratuita quella subita da Shakeela, 27enne pakistana, da parte di una banda di rapinatori che le avrebbero provato ad estorcere un milione di rupie (quasi 6mila euro). I balordi le avrebbero anche rasato i capelli. La giovane ha denunciato l’episodio al gruppo di sostegno Pakistan’s Trans Action per fare pressioni sulla polizia locale e indagare sull'attentato. Shakeela, che lavora come ballerina nella città di Mardan, avrebbe già pagato la banda due volte prima dell’ultima aggressione. Ha detto: "Inizialmente ha pagato 40.000 rupie e poi 50.000 rupie (per un totale di circa 1,2mila euro).