Nintendo conclude l’E3 2019 con il botto tra annunci e grandi sorprese

gamerbrain

(Di martedì 11 giugno 2019)ha anche svelato due nuovi personaggi scaricabili a pagamento per Super Smash Bros. Ultimate: l’Eroe della serie DRAGON QUEST arriverà quest’estate, mentre Banjo e Kazooie saranno disponibili in autunno. IlDirect si è concluso con l’o che il seguito di The Legend of Zelda: Breath of the Wild è attualmente in sviluppo perSwitch. IlDirect ha inoltre presentato un ampio numero di giochi in arrivo suSwitch, tra cui The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition di CD PROJEKT RED, The Dark Crystal: La resistenza di Netflix e EnMasse, CONTRA ROGUE CORPS di Konami e TRIALS of MANA di SQUARE ENIX. Qui sotto è disponibile una panoramica deglipiù importanti delDirect: Pokémon Spada e Pokémon Scudo: suSwitch è in arrivo una nuova ...

pokeile128 : RT @PokeMillennium: Il Nintendo Direct si conclude così! Siete soddisfatti dei titoli annunciati, chirp? ?? - PokeMillennium : Il Nintendo Direct si conclude così! Siete soddisfatti dei titoli annunciati, chirp? ?? - gaetanomugen : E così come ogni anno la conferenza NINTENDO conclude questo E3 2019 un po poverello, essendo, per la prima volta n… -