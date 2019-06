Milan | quattro obiettivi chiave per Boban | mentre per l' attacco c' è l' idea Kouamè

Blastingnews

(Di martedì 11 giugno 2019) L'ex stella delZvonomirsi sta avvicinando al ritorno in rossonero e, secondo quanto riferito dalla stampa specializzata, hache desidera conquistare. Infatti Calciomercato.com riporta che l'ex nazionale croato vuole lasciare il suo ruolo in FIFA per tornare ao e affiancare l'ex compagno di squadra Paolo Maldini nella dirigenza. L'obiettivo del duo Maldini-è semplice: ildeve tornare ad essere quello competitivo ammirato diversi anni fa. Come scrive la Gazzetta dello Sport infatti, i due ex rossoneri stanno pianificando la rinascita del club e stanno già discutendo i primi scenari. Quest'estate i rossoneri saranno impegnati su tre fronti: riorganizzazione interna, il mercato dei trasferimenti e il dialogo con la UEFA. Per concludere la prima fase manca solo un ultimo pezzo: la scelta di un direttore sportivo per completare la ...