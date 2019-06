Marvel’s Avengers | data di uscita e trailer del nuovo videogioco

nerdgate

(Di martedì 11 giugno 2019) Square Enix macina titoli di grande impatto per i suoi fan, durante questo E3. Dopo Final Fantasy VII Remake e l’ambizioso Outriders, in collaborazione con Marvel Entertainment è orgogliosa di presentaresarà un gioco di azione-avventura che combina una narrazione cinematografica con meccaniche di gioco in single-player e cooperativo. Il gioco inizia durante l’A-Day, il giorno in cui Captain America, Iron Man, Hulk, Black Widow e Thor inaugurano a San Francisco ilavveniristico Quartier Generalee unelivelivolo alimentato da una fonte energetica sperimentale. I festeggiamenti si trasformano in tragedia a seguito di un catastrofico incidente. Incolpati di questa tragedia, glisi sciolgono. Cinque anni più tardi, con i supereroi messi al bando, il mondo è nuovamente in pericolo e l’unica speranza di salvezza ...

