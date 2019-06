La modalità storia di Crossfire X è curata da Remedy

eurogamer

(Di martedì 11 giugno 2019) LadiX è progettata dai membri di, lo studio che ha creato Max Payne, Alan Wake ed il prossimo nuovo titolo, Control. Lo studio di sviluppo presterà il suo talento all'editore dello sparatutto in arrivo su Xbox One, Smilegate. Il team finlandese sta attualmente lavorando alla campagna delladel gioco.Come riporta VG247 è proprioa condividere la notizia attraverso Twitter: purtroppo lo studio non svela nessun altro dettaglio su questo gioco. Per chi non lo conoscesse,X è stato presentato la scorsa notte durante la conferenza di Microsoft con un trailer in CG pieno di azione.è uno sparatutto free-to-play molto popolare in Asia e nel Medio Oriente, e grazie all'annuncio dipossiamo in qualche modo ipotizzare che non sia una sorta di remake, ma un nuovo capitolo vero e proprio.Leggi altro...

