La Affi Fella interviene dopo l' errore sul tatuaggio | ' Siete tristi e poveri dentro'

Blastingnews

(Di martedì 11 giugno 2019) Nel corso della giornata di ieri l'ex tronista di Uomini e Donne Saraè tornata a far parlare di sé. La ragazza, ormai, è tornata perfettamente attiva sui suoi social, specie Instagram. Pertanto, ieri pomeriggio ha caricato alcune Instagram Stories nelle quali ha condiviso con tutta la community che la segue il nuovoche ha fatto sulla schiena. Si tratta di una scritta, peccato che il popolo del web non abbia potuto fare a meno di notare un madornalegrammaticale. La frase in questione è la seguente: "For those like my who never give up", la parola "My", però, è errata, sarebbe stato corretto scrivere "me". Inutile dire quanto la cosa abbia creato immediatamente molto scalpore. Ad ogni modo, a distanza di un po' di ore, la diretta interessata ha deciso di intervenire sulla questione sbottando contro tutte le pesone che l'hanno criticata. A suo avviso, ...

detteminuttet : queste minchiate Tra l'altro la gente ancora la segue Fai schifo Sara Affi Fella, veramente. Sei una brutta persona, Dio ce ne liberi - MaryRoxy14 : Oh ma a Sara Affi Fella non gliene va bene una. Il karma è una cosa seria #uominiedonne - zazoomblog : Sara Affi Fella si tatua una frase in inglese ma sbaglia la grammatica e rimuove la foto - #Fella #tatua #frase… -