Il vostro smartphone è sicuro? Scopritelo con un semplice quiz di Samsung

TIM rilancia il servizio “Sempre Sicuro Display” per proteggere lo schermo del vostro smartphone da danni accidentali : TIM rilancia il servizio "Sempre Sicuro" per proteggere il display da danni accidentali. Attenzione però che non è attivabile in tutti i centri TIM! L'articolo TIM rilancia il servizio “Sempre Sicuro Display” per proteggere lo schermo del vostro smartphone da danni accidentali proviene da TuttoAndroid.

Il vostro smartphone è facilmente accessibile se avete impostato uno dei seguenti PIN : Un'esperta in sicurezza ha stilato la lista dei 20 codici PIN più diffusi al mondo, che rendono l'accesso allo smartphone molto semplice per chiunque volesse violarlo. L'articolo Il vostro smartphone è facilmente accessibile se avete impostato uno dei seguenti PIN proviene da TuttoAndroid.

Godzilla Defense Force porta i mostri apparsi nei 29 film sul vostro smartphone : Godzilla Defense Force è un gioco di strategia in cui dovrete difendere le città del mondo come Tokyo, Londra e Sydney dai mostri apparsi in 29 pellicole della serie Godzilla, dal film originale nel 1954 a oggi. Il gameplay è di tipo clicker game in cui bisogna toccare ripetutamente lo schermo per produrre unità e potenziarle per respingere infinite ondate di nemici intervallate da giganteschi boss. L'articolo Godzilla Defense Force porta i ...

OnePlus annuncia il programma Trade-In per OnePlus 7 Pro : pronti a vendere il vostro smartphone? : Anche quest'anno OnePlus lancia il programma di Trade-In che permette di risparmiare sull'acquisto di OnePlus 7 Pro cedendo il proprio smartphone usato. L'articolo OnePlus annuncia il programma Trade-In per OnePlus 7 Pro: pronti a vendere il vostro smartphone? proviene da TuttoAndroid.

Problemi con Spotify sul vostro smartphone Samsung? Colpa della nuova versione : Dopo l'introduzione dell'icona adattiva con l'incoerente sfondo nero l'ultimo aggiornamento ha inoltre causato dei Problemi ai controlli di riproduzione nella schermata di blocco per alcuni utenti. Le segnalazioni sono emerse in massa nelle ultime settimane e affermando che i controlli della musica nella lockscreen sono semplicemente guasti. Questo bug sembra interessare in modo particolarmente i possessori di Samsung Galaxy S8 e S10 che ...