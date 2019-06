Genoa | York Capital vuole vedere i conti | Preziosi tentato | ' Ma la squadra la faccio io'

Blastingnews

(Di martedì 11 giugno 2019) Il nuovoripartirà con ogni probabilità dall'attuale proprietario. Non è infatti ancora giunta al capolinea la gestione Enricoe chissà se la svolta sia davvero dietro l'angolo come lo stesso azionista di maggioranza aveva preannunciato in una delle sue ultime interviste.esce allo scoperto per ilNella giornata di ieri era attesa un'offerta ufficiale per il club rossoblu da parte di un fondo USA, un'offerta che l'advisor Assietta avrebbe ricevuto con un giorno di ritardo per via del fuso orario. In realtà, ciò che ad oggi sembra essere l'unica certezza è l'incontro che sarebbe avvenuto la scorsa settimana tra l'amministratore delegato rossoblu Alessandro Zarbano e un rappresentante del fondo. Addirittura secondo Il Sole 24 Ore le parti avrebbero già firmato un memorandum, a conferma dell'impegno preso dal fondo di investimento e il club ...

