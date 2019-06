Formula 1 | i media spagnoli condannano Vettel | “scenata inammissibile da bambino

sportfair

(Di martedì 11 giugno 2019) Il comportamento del pilota della Ferrari nel post gara in Canada ha diviso la stampa, in Spagna sono state molte le critiche mosse al tedesco Sebastianha diviso la stampa mondiale nel post gara in Canada, il comportamento del tedesco ha spaccato in due i, suddividendoli tra favorevoli e contrari. photo4/Lapresse In Spagna non hanno avuto dubbi nel puntare il dito contro il ferrarista, accusato di aver tenuto un atteggiamento deprecabile, non da quattro volte campione del mondo. In particolare Marca ha dato zero in pagella a, appunto per quanto avvenuto poi dopo la bandiera a scacchi: “i commissari hanno applicato il regolamento: non è rientrato in pista in modo sicuro come è obbligato a fare. Quella del post gara è stata una scenataper un quattro volte campione del mondo, dacapriccioso“. Parole durissime nei confronti del ...

