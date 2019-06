Fabriano. Intervento estremo in laparoscopia: asportata una massa di 3kg, primo caso in Italia (Di martedì 11 giugno 2019) L'operazione è stata eseguita ospedale Engles Profili di Fabriano, uno dei primi casi in Italia di asportazione in laparoscopia di una massa di 3 kg e lunga più di 30 cm nell'addome. (Di martedì 11 giugno 2019) L'operazione è stata eseguita ospedale Engles Profili di, uno dei primi casi in Italia di asportazione indi unadi 3 kg e lunga più di 30 cm nell'addome.

Intervento da record quello eseguito all’ospedale Engles Profili di Fabriano, in provincia di Ancona, che ha visto l’asportazione in laparoscopia di una massa di 3 kg a una paziente che soffriva, da anni, di problemi ai reni. Si tratta di uno primi casi in Italia, se non il primo, effettuato con questa tecnica chirurgica considerando le dimensioni. La donna operata, 54enne del posto, sta bene e attende il trapianto di rene.