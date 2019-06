Conte sfida i due vicepremier | “Voglio carta bianca per trattare” 

Conte : attenti a sfidare Ue su procedura : 6.40 "Attenzione a sfidare la Commissione Ue sulla procedura di infrazione per debito eccessivo. Se viene aperta,farà male all'Italia.Non è tanto e solo questione di multa. Ci assoggetterà a controlli e verifiche per anni,con il risultato di compromettere la nostra sovranità in campo economico (...).Senza considerare che potrebbero essere messi a rischio i risparmi degli italiani..." Così,in un colloquio col Corriere della Sera,il presidente ...

RISIKO UE/ Dietro la poltrona di Savona - la sfida di Lega e M5s a Mattarella e Conte : Salvini ha chiesto a Conte di nominare in fretta un ministro agli Affari europei. Un nodo politico e un delicato gioco ad incastro

Matteo Salvini e Giorgetti d'accordo sui minibot : stretta mortale per Conte - sfida a Draghi e Ue : "I minibot? Non sono una moneta ma ci stiamo ragionando". Il ministro dell'Interno Matteo Salvini fa fronte comune con il suo numero 2 nella Lega Giancarlo Giorgetti e lancia un messaggio diretto a Mario Draghi. Giovedì il presidente della Bce ha bocciato l'idea leghista (di Claudio Borghi) di pagar

Conte-Salvini - sfida sui vincoli Ue : lo stallo preoccupa Mattarella : Tra la botta elettorale di Di Maio e la sbornia di Salvini, Giuseppe Conte prova ad alzare la testa. Racconta al Paese che il governo è imballato, che una crisi di governo, seppur...

Luigi Di Maio risponde a Conte e sfida Salvini : "Fiducia nel premier - stop agli attacchi ai ministri M5s" : Ha risposto un'ora e mezza dopo, Luigi Di Maio. Il leader del M5s ha scelto Facebook per replicare a Giuseppe Conte e alla sua richiesta di fiducia, mentre Matteo Salvini lo aveva fatto alle 19.10 via Twitter. Piccolo dettaglio, non marginale: non è previsto alcun incontro a tre tra il premier e i s

Edoardo Rixi - la sfida a Giuseppe Conte prima della sentenza : "Dimissioni?" - governo verso il ko : Chi si aspettava una "pax" dopo il voto tra Lega e M5s è destinato a restare deluso. Gli attacchi continuano, forse con un'intensità ad ora un poco più lieve. Ma probabilmente è soltanto questioni di tempo, tra poco la guerra riprenderà ad essere durissima. Per esempio sul caso Edoardo Rixi, a proce

L’ira di Conte sulla sfida leghista all’Ue : “Piena fiducia da Salvini o sarà crisi” : Ci ha messo quasi 48 ore a ritrovare il miglior sorriso da offrire all’evidenza schiacciante di essere messo con le spalle al muro da Matteo Salvini. «Non mi sento commissariato», risponde Giuseppe Conte ritrovando le telecamere dopo due giorni all’Europa Building di Bruxelles. Ma in realtà in questa frase manca il pezzo più importante che racchiud...

Giancarlo Giorgetti non raccoglie la sfida. Conte : "Allora sfiduciami" - il leghista resta a Milano : Doveva essere la resa dei conti tra Giuseppe Conte e Giancarlo Giorgetti. Invece, almeno su questo punto, il CdM di lunedì sera è andato via liscio e il motivo è semplice: il sottosegretario leghista non era presente. In giornata il numero due della Lega si era scagliato dritto per dritto contro il

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 21 Maggio : Conte sfida la Lega : “Sfiduciatemi ora”. Stop al dl Sicurezza : Le misure Decreto Sicurezza bis, Conte e il Colle frenano Salvini Stallo permanente. Nell’ultimo Consiglio dei ministri prima del voto sì pieno solo alle nomine: ”approvazione preliminare” per la legge contro le Ong di Carlo Di Foggia Gli imbucati di Marco Travaglio Vedendo Carlo Calenda che s’imbuca all’adunata milanese di Salvini e dei suoi eurocamerati e molesta capannelli di leghisti in piazza Duomo, ci è tornato in mente il vecchio ...

Conte sfida la Lega : «Grave mettere in dubbio mia imparzialità». Resa dei conti in Cdm : Un Consiglio dei ministri che si preannuncia denso di tensioni, con il premier Giuseppe Conte che avvisa la Lega: «Grave mettere in dubbio la mia imparzialità». Il...

