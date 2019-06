Calciomercato Inter | Conte boccia Icardi | indice puntato su Lukaku

Calciomercato Milan - inserimento per Barella ma l’Inter rimane in vantaggio : Calciomercato Milan – Il Milan ha intenzioni importanti in vista della prossima stagione nonostante la mancata qualificazione alla Champions League, il club rossonero sta lavorando per rinforzare la rosa per la prossima stagione. Ancora non è stato ufficializzato il nuovo allenatore ma tutti gli indizi portano a Giampaolo, nelle ultime ore secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’ inserimento per il centrocampista ...

Calciomercato Inter - settimana decisiva per Barella e Dzeko : ore calde per Icardi [DETTAGLI] : Calciomercato Inter – settimana decisiva in casa Inter per Barella e Dzeko. Cinquanta milioni per il centrocampista del Cagliari, si punta a bonus e contropartite per diminuire il prezzo; i sardi restano fermi sulla loro posizione ma Marotta è sicuro di chiudere l’affare in tempi brevi: Bastoni, Dimarco, Karamoh e Eder le contropartite gradite agli isolani; con Barella c’è già l’accordo per un quinquennale da oltre ...

Calciomercato Roma - regista cercasi : dal sogno Van De Beek a due giovani interessanti : Qualificazione in Champions fallita dopo una stagione travagliata e in cui è andata in scena la rivoluzione tecnica di questo inverno. Dopo l’intermezzo Ranieri, per la Roma è tempo di guardare avanti. Per Fonseca manca solo l’annuncio, poi ci sarà bisogno di guardare alla rosa. Un ruolo chiave dell’ormai ex tecnico dello Shahktar Donetsk è quello del regista nel suo 4-2-3-1, regista attualmente assente nella rosa ...

Calciomercato Juventus – I bianconeri a caccia di un centrale di esperienza : il club interessato ad Umtiti : Juventus su Umtiti, osservato speciale con Demiral in Turchia-Francia La Juventus è alla ricerca di difensori e dopo aver trovato l’accordo con il Sassuolo, sulla base di circa 15 milioni di euro, per il 21enne turco Merih Demiral, vuole un centrale di esperienza per integrare il reparto, dopo il ritiro di Andrea Barzagli, da affidare al nuovo tecnico. Uno dei profili sotto osservazione, a quanto apprende l’Adnkronos, è quello ...

Calciomercato sabato 8 giugno : svolta Juve - primo acquisto! Roma forte su Higuain - Inter-Barella : ci siamo : Calciomercato 8 giugno- sabato rovente non solo a livello climatico. Il Calciomercato si prepara ad entrare nel vivo. JuveNTUS: situazione allenatore ancora da decifrare. Sarri resta in vantaggio, ma attenzione ai possibili colpi di scena. Lo stesso Paratici ha ammesso che la scelta riguarderà più profili. Intanto occhi puntati sul mercato. Secondo quanto riportato dai […] L'articolo Calciomercato sabato 8 giugno: svolta Juve, primo ...

Calciomercato - le notizie di oggi – Gli affari tra Marotta e Cairo - i nomi in entrata per la Juventus - l’Inter si iscrive all’asta per Pépé : Calciomercato oggi – Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Anche se non si è ancora entrati ufficialmente nella sessione estiva, le trattative e i rumors iniziano a susseguirsi. Le notizie di Calciomercato più importanti di oggi. affari Marotta-Cairo – Il Torino sempre più attivo sul fronte Calciomercato, il club granata ha intenzione di tentare l’assalto alla prossima Europa League. La squadra ha disputato ...

Calciomercato Inter : missione madrilena. Si sogna Asensio : Calciomercato Inter: missione madrilena. Si sogna Asensio Anche in queste ore l’Inter si sta confermando essere la squadra italiana più attiva sul mercato. L’arrivo in panchina di Antonio Conte ha sicuramente dato l’impulso all’ambiente di doversi migliorare ancora e rapidamente, in vista di una stagione che dev’essere terra di riconferme in campionato e di rivalsa nelle coppe. Detto più di una volta della ...

Calciomercato NEWS 7 GIUGNO/ Trattative e ultime notizie Milan - Inter - Roma - Juventus : CALCIOMERCATO NEWS 7 GIUGNO Juventus, Inter, Milan, Roma: Trattative e ultime notizie circa i nomi che Interessano alle big del calcio italiano.

Calciomercato Lazio - nome interessante per l’attacco : si pensa a Schurrle : Calciomercato Lazio – I biancocelesti, dopo aver prolungato il contratto di Inzaghi, si trovano a dover far fronte alla situazione Tare, con i corteggiamenti del Milan. Nel frattempo, gli aquilotti si muovono sul mercato. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta, un nome importante è stato accostato per l’attacco: l’esterno offensivo André Schurrle, campione del mondo con la Germania nel 2014. Ma, paradossalmente, è stato ...

Calciomercato Inter - nerazzurri in corsa per Pepé : asta per l’attaccante : Calciomercato Inter – L’Inter inizia la campagna di rafforzamento con l’intenzione di costruire una squadra sempre più competitiva per campionato e Champions League, l’obiettivo della squadra nerazzurra è quella di ben figurare anche in Europa. In questo senso la scelta di affidare la panchina ad Antonio Conte rappresenta una certezza assoluta, il tecnico è una garanzia e la dirigenza proverà a costruire una squadra ...

Calciomercato Inter – I nerazzurri mettono le ali : si studiano i colpi Ante Rebic e Nicolas Pepè : Inter alla ricerca di esterni d’attacco veloci e dotati di una buona tecnica di base, in grado anche di ricoprire il ruolo di seconda punta: i profili caldi sono quelli di Ante Rebic e Nicolas Pepè Dopo l’arrivo di Antonio Conte, l’Inter risulta molto attiva sul mercato. I nerazzurri cercheranno in tutti i modi di accontenare le richieste dell’ex CT della Nazionale, provando ad acquistare i profili più Interessanti ...