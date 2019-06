Un Posto al Sole | anticipazioni 10 – 14 giugno 2019 Nel cast anche Luca Capuano

davidemaggio

(Di lunedì 10 giugno 2019)Ennesima new entry ad Unal. La soap di Rai3 con le sue numerose storie da oltre 23 anni rappresenta un vero e proprio ufficio di collocamento per tantissimi attori, coinvolti per periodi più o meno lunghi sul set partenopeo. Tra gli ultimi arrivati nella grande famiglia di Upas figura. L’attore, già noto al pubblico televisivo per aver preso parte a fiction di successo come Le Tre Rose di Eva, Carabinieri, I Cesaroni, Che Dio ci aiuti e Provaci ancora Prof!, interpreterà il ruolo dell’aitante avvocato penalista Aldo Leone. Perl’esperienza ad Unalnon rappresenta un debutto nel mondo delle soap; dal 2008 al 2012 ha recitato infatti nel ruolo di Adriano Riva in CentoVetrine, mentre dallo scorso anno veste i panni di Sandro Recalcati in Il Paradiso delle Signore. Di seguito ledegli episodi di Upas ...

aldofrongia : degli attori di un posto al sole non ce n'é uno abbronzato... - JEONJ0197 : RT @jungcoccolino: “Sei il sole che è risorto in me. Il ritorno dei miei sogni d’infanzia. Io non so il significato di questi sentimenti. M… - wanderlvst1 : @LukaNeziri La persistenza della memoria al primo posto, ma amo anche “Colazione sull’erba” di Manet e “Impressione… -