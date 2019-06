Pensioni con il premio per chi si trasferisce al Sud

Pensioni - tutti gli scivoli per uscire dal lavoro (con l’aiuto dell’azienda) : Il maxi-scivolo di sette anni verso la pensione previsto da un emendamento al decreto crescita aumenterà a 13 possibilità di uscita dal mercato del lavoro nel 2019. Ecco il confronto con isopensione e Ape aziendale...

Pensioni ultima ora : cosa rischiano i servizi pubblici con la Quota 100 : Pensioni ultima ora: cosa rischiano i servizi pubblici con la Quota 100 Pensioni ultima ora: nuova mobilitazione dei sindacati per richiamare l’attenzione del Governo in materia previdenziale. In particolare sabato 8 giugno 2019, l’iniziativa si concentrerà sulle necessità legata al personale impiegato nel campo dei servizi pubblici. Pensioni ultima ora, mobilitazione dei sindacati a Roma sabato 8 giugno Perché come ...

Pensioni - Di Maio in sintonia con Salvini : ‘Quota 100 non si tocca’ : Nessun dietrofront da parte del Governo Conte sulla riforma delle Pensioni. Nonostante le raccomandazioni sulle politiche economiche pubblicate della Commissione europea (la quale ritiene che l’eccessiva spesa per la previdenza limiti i margini di riduzione del debito pubblico e del carico fiscale nel suo complesso), non ci sarà nessuna modifica alla Quota 100, come assicura il vicepremier pentastellato Luigi Di Maio. Dello stesso avviso il ...

Pensioni Giugno 2019 - conguagli e prelievi sugli assegni : la mappa dei tagli : Pensioni Giugno 2019: all’alba di questo mese qualche pensionato avrà già notato che il proprio assegno Pensionistico ha subito cambiamenti: è tutto frutto dell’ondata di conguagli e prelievi in arrivo sulle Pensioni di Giugno 2019 a causa di due particolari operazioni in corso: il conguaglio dovuto al taglio della rivalutazione degli assegni e il taglio alle Pensioni d’oro. Estate amara dunque. Anche se non per tutti. La platea coinvolta ...

Conti pubblici - Conte : ‘Proverò a impedire la procedura d’infrazione’. Di Maio : ‘Quota 100 e Pensioni non si toccano’ : “C’è la prospettiva di una procedura di infrazione, io sono sempre determinato e ottimista e farò di tutto per scongiurare una procedura che farebbe del male al Paese“. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è il primo esponente del governo giallo-verde a parlare dopo l’annuncio della Commissione europea della legittimità di una eventuale procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia a causa della ...

La Ue : «Giustificata la procedura per debito - dal governo danni all’economia» Fisco e Pensioni : le 5 richieste Ue all’Italia : La Commissione europea compie il primo passo formale per l’avvio della procedura per deficit eccessivo nei confronti dell’Italia: «Le ultime misure prese dal governo capovolgono gli effetti positivi degli interventi passati»

Pensioni ultime notizie : anticipata con scivolo di 7 anni. Chi può accedere : Pensioni ultime notizie: anticipata con scivolo di 7 anni. Chi può accedere Un emendamento al decreto crescita prevede una nuova uscita anticipata con scivolo fino a 84 mesi, ma non per tutti. Ci sarebbero infatti delle condizioni importanti da rispettare per poterne approfittare. Ciò avverrebbe solo nelle grandi aziende, ma a fronte di una riorganizzazione tecnologica e di un piano di assunzioni. La spesa necessaria ammonta a 30 e 40 ...

Pensioni ultime notizie : anticipata con scivolo di 7 anni. Chi può accedere : Pensioni ultime notizie: anticipata con scivolo di 7 anni. Chi può accedere Un emendamento al decreto crescita prevede una nuova uscita anticipata con scivolo fino a 84 mesi, ma non per tutti. Ci sarebbero infatti delle condizioni importanti da rispettare per poterne approfittare. Ciò avverrebbe solo nelle grandi aziende, ma a fronte di una riorganizzazione tecnologica e di un piano di assunzioni. La spesa necessaria ammonta a 30 e 40 ...

Pensioni - chi potrà ritirarsi dal lavoro con 7 anni di anticipo : Un emendamento al decreto Crescita presentato dai relatori del M5s e della Lega prevede la possibilità di un maxi-scivolo di sette anni con cui i lavoratori delle grande aziende (sopra le mille unità) potranno anticipare la pensione di 84 mesi. A pagare il pre-pensionamento dovrà essere l'azienda, che però potrà usufruire del fondo solo nel caso in cui investa in una strutturale trasformazione tecnologica. La misura vale solo per grande ...

Pensioni - maxi-scivolo : gradita sorpresa dopo le stangate - chi potrà lasciare il lavoro con 7 anni d'anticipo : Buone notizie in arrivo per qualcuno sul fronte Pensioni. Non ci sono solo le stangate "nascoste" del conguaglio sul blocco dell'indicizzazione per gli assegni superiori a 1.500 euro lordi e il contributo di solidarietà per quelli sopra i 100mila euro l'anno. Il Decreto crescita, grazie a un emendam

Pensioni - via sette anni prima con maxi scivolo nelle grandi imprese : In pensione con 7 anni di scivolo. È quanto prevede un emendamento al decreto legge crescita, presentato dai relatori nelle commissioni Bilancio e Finanze della Camera. La proposta di...

Pensioni Quota 100 Ultimissime 2019 : tabella Gazzetta Ufficiale - come funziona - penalizzazioni - contributi figurativi : Entrata in vigore dal 29 Gennaio del 2019, Quota 100 è il nome con cui viene indicato più di frequente il decreto legge4/2019 grazie al quale è consentito a tutti i lavoratori che abbiano almeno 62 due anni d’età e 38 di contributi versati nelle casse dello Stato (per un totale, appunto, di 100 anni presi in considerazione) di accedere alla pensione fino al 31 dicembre del 2021 o, se i requisiti sono comunque stati raggiunti entro tale data, ...

Pensioni anticipate e reddito di cittadinanza : la Corte dei conti esprime perplessità : Dalla Corte dei conti emerge preoccupazione in merito all’avvio delle Pensioni anticipate tramite quota 100 ed al reddito di cittadinanza. Durante la presentazione presso il Senato della Repubblica del nuovo dossier sulla finanza pubblica i tecnici hanno infatti espresso la propria perplessità in merito ai due provvedimenti simbolo approvati dalla maggioranza con la scorsa legge di bilancio 2019. In particolare, la magistratura contabile ha ...

Riforma Pensioni : dalla Corte dei Conti dubbi su Quota 100 e bocciatura del Rdc : Ancora polemiche per quanto riguarda il meccanismo della Quota 100 fortemente voluto dalla Lega e il cosiddetto Reddito di cittadinanza sbandierato dal Movimento 5 Stelle. La Corte dei Conti, infatti, avrebbe bocciato le due misure bandiera del Governo giallo-verde chiedendo di utilizzare i risparmi ottenuti dalle misure per ridurre il debito pubblico. "Nei primi mesi del 2019 gli sviluppi congiunturali hanno confermato la non favorevole ...