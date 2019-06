Nonna getta la nipotina 3 anni nell’acqua bollente | “Sarà segnata a vita”

caffeinamagazine

(Di lunedì 10 giugno 2019) Una bimba con gravi ustioni sul 40% del suo corpicino dopo essere stata costretta a immergersie la, ritenuta responsabile, condannata a 20di carcere. Una vicenda drammatica che arriva da Paragould, nello stato dell’Arkansas, Stati Uniti. I fatti risalgono a gennaio scorso, ma ora per Angela Engeron, che ai poliziotti aveva parlato di “un incidente”, è arrivata la condanna. Ventidi prigione, hanno deciso mercoledì scorso i giudici. Angela Engeron – che dovrebbe essere la matrigna della madre o del padre della bimba – si era difesa portando avanti la tesi dell’incidente. In base alle investigazioni e alle perizie, però, nel corso del processo è emerso invece che le ferite della“non erano coerenti con la storia fornita” dalla38enne, come riporta KAIT News citando una dichiarazione giurata agli atti della Corte. (Continua ...

