Nazionale | Mancini | “Dobbiamo continuare su questa strada Ci sarà qualche cambio”

Italia-Bosnia - il ct Mancini ammette : “la nostra Nazionale sempre forte - anche quando abbiamo fallito i Mondiali” : Il ct azzurro ha parlato alla vigilia del match contro la Bosnia, esprimendo il proprio punto di vista sulla forza della Nazionale italiana “Stiamo lavorando per diventare una squadra forte, che proponga un bel calcio, che faccia divertire i tifosi“, così Roberto Mancini apre la conferenza stampa della vigilia del match con la Bosnia, valida per le Qualificazioni ad Euro 2020. “L’Italia è sempre stata forte, anche ...

La Nazionale di Mancini fa il 28 - 8% di share : La Nazionale di Mancini premiata anche dagli ascolti tv. Grazie alla partita dell’Italia contro la Grecia, infatti, la Rai si è aggiudicata la prima serata, con 5,328.000 milioni di spettatori e il 28,8% di share. La partita ha praticamente doppiato la prima serata di Canale 5, che trasmetteva “La Corrida – Omaggio a Corrado”. Un anno fa l’amichevole con l’Olanda del 4 giugno aveva fatto registrare 6.020.000 spettatori con il 24,2%, ma si ...

Insigne : “Mancini fa sentire tutti importanti. E’ la Nazionale più mia” : Sul Corriere dello Sport un’intervista a Lorenzo Insigne. L’attaccante del Napoli dichiara di essere partito per la Nazionale con l’obiettivo di segnare e di portare a casa una prestazione di alto livello. Sono arrivate entrambe le cose e si dice contentissimo per il gol fatto: “ci voleva dopo un periodo un po’ così con il Napoli” Insigne racconta l’Italia come una squadra con molti leader, tra i quali comprende anche se stesso, accanto a ...

Nazionale - ma che bell'Italia. Perché nella squadra di Mancini c'è un po' di Sarri : Memore dell' incontro ravvicinato del terzo tipo del gennaio 2016, quando si beccò un «finocchio» urlato faccia a faccia che infuocò una gelida notte del San Paolo durante Napoli-Inter, non avrà granché piacere Roberto Mancini a leggere della similitudine tra lo stile della sua Italia del bel gioco

Paolo Rossi sulla Nazionale : “rinnovato entusiasmo - Mancini è stato bravo” : “Per l’Italia vedo oggi un rinnovato entusiasmo. La nostra Nazionale sta riprendendo quota e Mancini e’ stato bravo e sta facendo davvero un ottimo lavoro. Adesso abbiamo una generazione di sette, otto calciatori davvero bravi, e quindi dobbiamo puntare su di loro per i pRossimi anni perche’ questi ragazzi che hanno poco piu’ di vent’anni, ma hanno gia’ dimostrato un grande valore, fa si’ che ...

Nazionale Italiana - ecco le parole del CT Mancini in conferenza stampa : Nazionale Italiana, ecco le parole del CT Mancini in conferenza stampa I campionati sono finiti, ma per alcuni calciatori non è ancora tempo di partire per le vacanze. C’è infatti ancora l’appuntamento con la Nazionale Italiana, impegnata in un doppio confronto valido per le qualificazioni agli Europei 2020. Sabato 8 gli azzurri saranno in Grecia per affrontare la Nazionale padrona di casa allo stadio Spyros Louis di Atene, ...

Nazionale - Mancini : Grecia squadra forte - importante partita contro Bosnia a Torino : Nazionale, Mancini: Saranno due partite difficili. La Grecia è una squadra forte, cosi' come sarà importante la partita contro la Bosnia a Torino

Tocca nuovamente alla Nazionale di Roberto Mancini : Prima di concludere la stagione Tocca nuovamente alla Nazionale di Roberto Mancini. Il c.t. ha rilasciato la lista dei 33

Nazionale - sono 33 i convocati di Mancini per Grecia e Bosnia : c’è Belotti : sono 33 i calciatori convocati dal Ct Roberto Mancini in vista delle due partite contro Grecia (sabato 8 giugno – Atene, ‘Spyros Louis’ Stadium) e Bosnia Erzegovina (martedì 11 giugno – Torino, Juventus Stadium), valide per il terzo e quarto turno delle qualificazioni a Euro 2020. Partite importanti in grado di portare indicazioni all’allenatore, torna in azzurro l’attaccante del Torino Andrea Belotti, ...

Nazionale - i convocati di Roberto Mancini : Grifo e Kean presenti - out Balotelli : Il Ct della Nazionale italiana Roberto Mancini, ha diramato i convocati per le prossime gare dell’Italia contro Grecia e Bosnia Sono 33 i calciatori convocati dal Commissario tecnico Roberto Mancini in vista delle due partite contro Grecia (sabato 8 giugno – Atene, ‘Spyros Louis’ Stadium) e Bosnia Erzegovina (martedì 11 giugno – Torino, Juventus Stadium), valide per il terzo e quarto turno di European Qualifiers EURO 2020. Torna ...

Calcio - il Commissario Tecnico della Nazionale Roberto Mancini insignito del Premio Enzo Bearzot : Nella cerimonia tenutasi questa mattina presso il Salone d’onore del CONI, il Commissario Tecnico della Nazionale italiana Roberto Mancini ha ricevuto il prestigioso Premio Nazionale ‘Enzo Bearzot’, riconoscimento organizzato dall’Unione Sportiva ACLI con il patrocinio della FIGC e giunto alla nona edizione. Il Tecnico azzurro succede ad Eusebio Di Francesco, vincitore lo scorso anno. La giuria composta da giornalisti e ...

Nazionale - il ct Mancini insignito del ‘Premio Bearzot’ : “mi fece esordire in azzurro - ma non gli chiesi mai scusa…” : Il commissario tenico della Nazionale Italiana ha ricevuto oggi il ‘Premio Bearzot’, riconoscimento consegnatogli presso il salone d’Onore del Coni Premio Nazionale ‘Enzo Bearzot‘ a Roberto Mancini. Il ct della Nazionale italiana è stato insignito del riconoscimento, giunto alla IX edizione e organizzato dall’Unione Sportiva Acli con il patrocinio della Figc, in una cerimonia che si è tenuta presso il ...

Nazionale - Quagliarella in tutta sincerità : “mi convocherei se fossi in Mancini” : Fabio Quagliarella ha parlato della possibile convocazione in azzurro, la palla adesso passa al tecnico Roberto Mancini Fabio Quagliarella rappresenta una delle note liete del campionato che volge al termine. Il centravanti della Sampdoria ha scandito a suon di reti la sua stagione doriana, puntando senza mezzi termini al titolo di capocannoniere del campionato ed anche alla convocazione in Nazionale in vista delle gare di qualificazione ...

Nazionale - Mancini : “Possiamo aprire un ciclo”. E sui convocati annuncia… : Roberto Mancini, ct della Nazionale, ha concesso un’intervista al quotidiano ‘La Stampa‘ in cui fa un primo bilancio della sua avventura e parla di convocazioni e prospettive future. Nel dettaglio Mancini parte da un primo resoconto della sua esperienza da commissario tecnico azzurro: “Ci sono squadre più avanti di noi. La Francia su tutte, ma nessuno ha un fenomeno. Per cui se facciamo un buon lavoro, se giochiamo ...