Maltempo | in Veneto ancora piogge e temporali | stato di attenzione per canali e possibili

Maltempo Veneto - Tempesta Vaia : al via i bandi di risarcimento per privati e aziende : Il “Commissario Delegato per i Primi Interventi Urgenti di Protezione Civile in Conseguenza degli Eccezionali Eventi Meteorologici che hanno interessato il Territorio della Regione Veneto a partire da ottobre 2018” Luca Zaia ha firmato l’ordinanza di approvazione dei bandi per contributi a imprese e privati che hanno subito danni durante l’eccezionale ondata di Maltempo di fine autunno 2018. I cinque bandi sono suddivisi per settore: “agricolo” ...

Maltempo Veneto : i Servizi forestali arginano la frana di Borsoi : Gli uomini dei Servizi forestali regionali del Veneto hanno avviato nei giorni scorsi i lavori di somma urgenza per alleggerire il corpo della frana di Borsoi nel Comune di Tambre. Il movimento franoso si e’ riattivato nelle ultime settimane a causa delle consistenti piogge che hanno portato ad un aumento delle acque circolanti nel terreno. “I lavori in corso prevedono l’asportazione di consistenti volumi di terreno limoso ...

Maltempo : in Veneto confermato stato criticità per forti temporali nell'Alto Piave : Venezia, 6 giu. (AdnKronos) - Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto comunica, in aggiornamento rispetto a ieri, che non sono in corso avvisi di criticità per rischio idrogeologico idraulico e che per il pomeriggio di oggi e domani non sono attese precipitazioni piovose s

Maltempo : in Veneto stato di attenzione per forti temporali nell'Alto Piave bellunese : Venezia, 5 giu. (AdnKronos) - Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto, visti i fenomeni meteorologici previsti, ha emesso un nuovo avviso di criticità idrogeologica per quanto riguarda il bacino idrografico Vene-A (Bl) Alto Piave in provincia di Belluno. La criticità attes

Maltempo : plafond per Veneto - Friuli Venezia Giulia e Emilia Romagna : Intesa Sanpaolo ha stanziato un plafond di 50 milioni di euro per finanziamenti a condizioni agevolate destinati alle imprese, ai piccoli artigiani e commercianti e alle famiglie che hanno subito danni per il Maltempo che ha colpito il Veneto e il Friuli V.G. in questi giorni. Le imprese del settore Agro-Alimentare avranno inoltre la possibilita’ di richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti fino ad un massimo di 24 mesi. ...

Maltempo : in Veneto situazione in netto miglioramento : Venezia, 30 mag. (AdnKronos) - È in netto miglioramento la situazione meteorologica nel Veneto: le previsioni indicano per oggi un’alternanza di nuvole e rasserenamenti, con piovaschi locali sulle Prealpi e zone della Pedemontana, mentre domani, venerdì 31 maggio, non sono attese precipitazioni su p

Maltempo Veneto : Zaia chiede lo stato di crisi per i territori colpiti : In considerazione dei nubifragi che stanno interessando il Veneto, con pesanti conseguenze per privati, famiglie, aziende, nonché per l’agricoltura e le opere pubbliche, il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha disposto che i decreti di stato di crisi varati il 5 e il 21 maggio scorso siano estesi anche agli eventi meteorologici delle ultime ore. Il presidente, inoltre, è tornato a sollecitare il Governo affinché, considerata la gravità ...

Maltempo Veneto : “Chiederemo lo stato di calamità” : “A Venezia chiederemo all’Avepa il riconoscimento dello stato di calamità maturale per buona parte del territorio provinciale. Al termine dei sopralluoghi negli altri territori, valuteremo se chiederlo per l’intera regione”. Lo annuncia la Cia Agricoltori Italiani del Veneto che registra danni ingenti nelle province di Treviso, Venezia e Rovigo, a causa della coda della perturbazione che ha colpito l’Emilia Romagna ...

Maltempo : in Veneto restano monitorati i fiumi e per i livelli raggiunti nelle ultime ore : Venezia, 29 mag. (AdnKronos) - Nella prima metà della giornata di domani – fa sapere l’Arpav - si avvierà una diminuzione della nuvolosità sul Veneto che, con fasi più alterne sulla pianura, porterà per domani sera un cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Nel corso della giornata si registrerà anche

Maltempo : Arpav - in Veneto tanta pioggia in poco tempo - nubifragi a Castelfranco e Portogruaro : Venezia, 29 mag. (AdnKronos) - Veri e propri nubifragi si sono abbattuti ieri in Veneto nella zona di Castelfranco Veneto (Tv), e di Portogruaro nel veneziano. Centinaia le chiamate ai Vigili del fuoco per sottopassi e garage allagati, e decine gli interventi dei pompieri per sgomberare cantine alla

Maltempo Veneto : nubifragi tra Trevigiano e Veneziano - picchi di oltre 100 mm : nubifragi si sono abbattuti ieri in Veneto, in particolare nella zona di Castelfranco Veneto (TV), e di Portogruaro, nel Veneziano. Centinaia le richieste di soccorso giunte ai Vigili del fuoco per sottopassi e garage allagati, e decine gli interventi per liberare le cantine allagate e rimuovere gli alberi divelti. In un’ampia area tra il Trevigiano e il Veneziano settentrionale si sono registrati dai 50 ai 75 mm di pioggia, con una punta ...

Maltempo Veneto : oltre 200 interventi per allagamenti e soccorso a persone [GALLERY] : Dalla serata di ieri sono stati oltre 200 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco in Veneto per allagamenti, alberi abbattuti e soccorso alle persone in difficoltà: lo rendono noto su Twitter i pompieri, specificando che le province più colpite sono state Venezia, Treviso e Rovigo. L'articolo Maltempo Veneto: oltre 200 interventi per allagamenti e soccorso a persone [GALLERY] sembra essere il primo su Meteo Web.