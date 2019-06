La pallacanestro secondo Pozzecco

ilfoglio

(Di lunedì 10 giugno 2019) L’altro giorno da Formentera è arrivata anche Tanya, la sua fidanzata. Lui è andato a prenderla in aeroporto, sono tornati a casa, l’ultimo arrivato in famiglia è Coco, il gatto, Gianmarco gli sta prendendo ancora le misure. “Siamo andati a fare la spesa in centro commerciale qui vicino, e Tanya è r

ilfoglio_it : Sta per iniziare la serie della finale della @LegaBasketA tra @dinamo_sassari e @REYER1872 Il Foglio Sportivo ne h… - bandaroja25mayo : Con la mia 'juniores' abbiamo passato il primo turno Playoff. Ma siccome nn sanno schiacciare e sbagliano un tagli… - dboschi : RT @basketosio: Secondo posto al torneo di #Vimercate per gli #Esordienti. grazie agli amici di #DipoBasket #forzaosio #basketosio #minibas… -