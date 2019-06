Il presidente Mattarella in visita al CERN | “ricerca | formazione e divulgazione contro

Sammy Basso nominato Cavaliere della Repubblica : l’esempio di coraggio premiato dal presidente Mattarella : Il coraggio di Sammy Basso e la sua voglia di fare luce sulla sua patologia di cui finora si sa molto poco, la progeria, non è passata inosservata dal presidente Sergio Mattarella che lo ha nominato Cavaliere della Repubblica. Una vita costellata di sfide superate, come quella che ha affrontato a febbraio, nel quale, contro il parere dei chirurghi americani, ha affrontato un’operazione al cuore al San Camillo di Roma grazie al ...

Festa della Repubblica - Una Maserati Quattroporte per il presidente Mattarella : Per il tragitto dal Quirinale all'Altare della Patria, in occasione della Festa della Repubblica del 2 giugno, il Presidente Sergio Mattarella ha utilizzato una Maserati Quattroporte appositamente realizzata dalla casa del Tridente. Oltre alla carrozzeria "blu istituzionale", lammiraglia è caratterizzata da interni appositamente sviluppati dal Centro Stile Maserati: sedili di pelle naturale Pieno Fiore, di colore nero, e finiture di ...

Palermo : presidente Ars - 'grande privilegio accogliere Mattarella a Palazzo Reale' : Palermo, 3 eal. (AdnKronos) - "Per me è un grande privilegio accogliere il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Palazzo Reale, che è la sede dell'Assemblea regionale siciliana, in occasione della mostra "Un TesOro Italiano" nella quale sono esposte le medaglie d'oro, vinte dal movimento s

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 30 Maggio : Mattarella s’aggrappa a Conte. Se si vota - Salvini diventa premier e si sceglie il nuovo presidente : I colloqui – Il Colle vuole congelare la crisi: teme il governo tra Lega e FdI Conte sale al Quirinale dopo aver visto i vicepremier. Si tenta di stabilizzare l’attuale esecutivo: in caso di voto i sovranisti avrebbero 328 seggi di Fabrizio d’Esposito Viva i vinti di Marco Travaglio Dopo due giorni e due notti di commenti sull’apocalittica, catastrofica, epica, spettacolare disfatta dei 5Stelle, mi è improvvisamente passata la ...

Radio Radicale - il cdr scrive a Mattarella : “Il nostro servizio non merita di finire - presidente intervenga lei” : “Ci rivolgiamo a Lei quale garante dei principi della Costituzione che all’articolo 21 afferma il diritto di tutti i cittadini ad informare, informarsi ed essere informati, perché crediamo che il servizio pubblico garantito da Radio Radicale, così ben descritto nella segnalazione urgente dell’Agcom, meriti di non finire e meriti per ciò una Sua dichiarazione”. È l’appello lanciato dal comitato di redazione di Radio Radicale ...

Confindustria - ovazione degli industriali per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Due minuti di applausi : ovazione da parte degli industriali per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha partecipato all’Assemblea generale di Confindustria che si è svolta all’Auditorium Parco della musica, a Roma. Un lunghissimo applauso ha accompagnato sia l’arrivo che l’uscita del capo dello Stato Lobby | Di F. Q.. Confindustria, Boccia: “Parole che creano sfiducia contro ...

Bimba ferita : il presidente Mattarella in ospedale a Napoli : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato in visita privata all'ospedale Santobono di Napoli, dove incontrerà i familiari della bambina di 4 anni ferita gravemente venerdì scorso in un agguato a piazza Nazionale. Il capo dello Stato ha raggiunto l'ospedale pediatrico al termine del Symposio Cotec e ha varcato il cancello d'ingresso in auto, senza fermarsi a parlare con i giornalisti.

Giornata mondiale della libertà di stampa - il presidente Mattarella : “Sostenere i giornalisti minacciati” : Nell’ultimo anno ne sono stati uccisi 88, 250 quelli arrestati. Tra il 2012 e al 2016, invece, sono 530 quelli assassinati. È praticamente una strage quella che colpisce in tutto il mondo i giornalisti. I numeri di questa mattanza sono stati aggiornati e diffusi in occasione della Giornata mondiale della libertà di stampa. “Le istituzioni della Repubblica e la società civile hanno il dovere di sostenerli e non lasciarli soli”, ...

Notre Dame : il presidente Mattarella andrà in visita nella cattedrale francese colpita dall’incendio : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella mattina di giovedì sarà a Parigi per una rapida visita a Notre Dame, dopo l’incendio che ne ha distrutto parte del tetto e la guglia. Prima di recarsi ad Amboise per inaugurare la mostra su Leonardo con il presidente francese Emmanuel Macron, il presidente della Repubblica andrà nell’Île de la Cité – l’isola fluviale della Senna che ospita la cattedrale di Notre Dame–. Sarà ...

Il presidente Mattarella ha firmato il Decreto Calabria sulla sanità : 30 apr 19 Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, oltre al Decreto Crescita ha oggi anche firmato il cosiddetto 'Decreto Calabria', un provvedimento speciale sulla sanità calabrese. Si ...

Legittima difesa - le 'osservazioni' del presidente Mattarella : I costituzionalisti l'hanno definita "promulgazione con riserva" o "con contestazione", ed è quella a cui è ricorso il presidente Sergio Mattarella per la legge sulla Legittima difesa , da lui firmata ...