GF16 | il candidato alla vittoria sarebbe Enrico Contarin | Gianmarco Onestini in rimonta

Blastingnews

(Di lunedì 10 giugno 2019) Mancano poche orefinalissima del Grande Fratello 16: questa sera, infatti, scopriremo il nome del vincitore di un'edizione di successo del reality condotto da Barbara D'Urso. Stando a quello che sostengono i bookmakers, il favorito al trionfo è: ladel 26enne, infatti, è data a 2,00 dSnai. Se per Francesca De Andrè e Daniele Dal Moro sembrano esserci poche possibilità di salire sul podio, recentementero in risalita le quotazioni divincitore del GF 16 secondo gli scommettitori Chi vincerà la sedicesima edizione del Grande Fratello? Tra qualche ora, al termine dell'ultima puntata del reality, scopriremo quale sarà il concorrente preferito dal pubblico dopo quasi due mesi di "reclusione" nella Casa più spiata d'Italia. Come accade per ogni programma che sta per finire, anche per il format di Barbara D'Urso si stanno ...

leobisig : @lucanobile75 Si perché chi guarda nel vuoto da ebete è candidato alla vittoria finale #GF16 - CAMELIA819 : #Gf16 Ieri sera a POMERIGGIO5, c'era un ragazzo,nn ricordo il nome,col grande ciuffo,presente nei social....già pre… -