Ferrari | abbiamo deciso di appellarci su penalità Vettel

Formula 1 – Entusiasmo Ferrari - Binotto : “Vettel meritava la pole! Ora occhio alla gara - abbiamo una missione!” : Mattia Binotto si gode la pole position di Sebastian Vettel in Canada: il team principal della Ferrari però sottolinea come serva dare il massimo soprattutto durante la gara di domani La Ferrari chiude le qualifiche del Gp del Canada in pole position! Sebastian Vettel si piazza davanti a tutti al termine del Q3, strappando la prima posizione a Lewis Hamilton proprio nel giro finale. Terzo posto per Sebastian Leclerc, pronto a mettere ...

Formula 1 - Binotto ammette il clamoroso errore della Ferrari : “vi spiego cosa abbiamo combinato” : Il team principal della Ferrari è apparso davanti ai media per spiegare i motivi che hanno portato agli errori commessi oggi dal Cavallino in qualifica a Monaco Una giornata da dimenticare per la Ferrari, errori su errori hanno infatti caratterizzato le qualifiche del Gp di Monaco del Cavallino, riuscito a strappare solo un quarto posto con Vettel. Photo4/LaPresse Per via di alcuni calcoli errati fatti al box, Leclerc partirà sedicesimo ...

Formula 1 - le parole di Vettel preoccupano la Ferrari : “abbiamo un sacco di problemi…” : Il pilota tedesco ha ammesso le difficoltà della Ferrari, sottolineando però di non essersi sentito tradito dal suo team Quarto posto per Sebastian Vettel al termine delle qualifiche del Gp di Monaco, il tedesco non è riuscito a impensierire le due Mercedes e nemmeno a stare davanti a Verstappen, che scatterà di una casella davanti a lui. Photo4/LaPresse Un risultato da prendere con le pinze, che obbligherà il Ferrarista a spingere per ...

Ferrari : “Aggiornamenti non sufficienti - non abbiamo risposte precise” : La Scuderia Ferrari archivia il GP di Spagna con un quarto e un quinto posto in un weekend indubbiamente sotto le aspettative e che spingerà il team a lavorare ancora più sodo fin dai test di martedì e mercoledì proprio al Circuit de Barcelona-Catalunya. Nelle dichiarazioni dopo gara, stupiscono non poco le contraddizioni: si passa […] L'articolo Ferrari: “Aggiornamenti non sufficienti, non abbiamo risposte precise” sembra ...

Mare Jonio - don Mattia Ferrari : “Siamo sereni - abbiamo visto negli occhi dei migranti la paura” : Don Mattia Ferrari, il parroco imbarcato sulla nave umanitaria 'Mare Jonio': "Siamo in attesa della decisione della procura, abbiamo la serenità di aver agito nelle regole internazionali e nell'umanità". Matteo Salvini: "Se fosse in vigore il decreto sicurezza bis la Mare Jonio sarebbe stata multata e sequestrata".Continua a leggere

Formula 1 - a tutto Toto Wolff : “Hamilton in Ferrari? Ne abbiamo parlato…” : Toto Wolff ha parlato del futuro di Hamilton senza grandi preoccupazioni, il team manager della Mercedes accetterebbe un addio del campione del mondo Il boss della Mercedes Toto Wolff, si è concesso ai cronisti prima del Gran Premio di Spagna. Domani ci si attende una gara molto intrigante, con Hamilton grande favorito della corsa. Toto Wolff ne ha parlato alla Gazzetta dello sport, ma prima ha sollevato un piccolo “guaio” ...

Formula 1 - Vettel difende la strategia Ferrari : “non abbiamo fatto scelte folli - ecco cosa non ha funzionato” : Il pilota della Ferrari ha analizzato il terzo posto ottenuto in qualifica, sottolineando di non essere felice per come sia andata Un terzo posto che non può bastare, un risultato amaro per la Ferrari costretta ad inseguire le Mercedes anche in qualifica. Sebastian Vettel guarda da lontano le due Frecce d’Argento, riuscite a monopolizzare la prima fila con Bottas davanti a Hamilton. photo4/Lapresse Una giornata difficile per il ...

Lewis Hamilton F1 - GP Azerbaijan 2019 : “Le Ferrari sembravano più veloci ma abbiamo monopolizzato la prima fila” : Lewis Hamilton ha conquistato la seconda posizione nelle qualifiche del GP Azerbaijan 2019, quarta tappa del Mondiale F1. Il britannico si è dovuto inchinare al cospetto del compagno di squadra Valtteri Bottas che è riuscito a batterlo proprio allo scadere, il Campione del Mondo in carica non è così riuscito a conquistare la pole position ma scatterà comunque in prima fila e ha tutte le carte in regola per puntare al successo. Lewis Hamilton ha ...

F1 - Christian Horner : “Abbiamo ridotto il divario da Mercedes e Ferrari. Verstappen è più maturo” : Parlare di dualismo nel Mondiale 2019 di F1 potrebbe sembrare ardito visto che la Mercedes ha fino ad ora centrato tre doppiette nei primi tre round stagionali e la Ferrari non ha trovato il giusto equilibrio tra prestazione e affidabilità. Dei problemi della scuderia di Maranello ha senza dubbio approfittato la Red Bull: l’olandese Max Verstappen è terzo in graduatoria alle spalle della coppia delle Frecce d’Argento rappresentata da ...

F1 Ferrari - Vettel : «Non abbiamo ancora dato il massimo» : ROMA - La Ferrari SF90 ha un enorme potenziale, ma ora bisogna saperlo tirare fuori. È quanto sostiene il pilota della Ferrari Sebastian Vettel, dopo i primi tre Gp del mondiale di F1, nei quali la ...

Lewis Hamilton - F1 GP Cina 2019 : “Abbiamo fatto la differenza sulle Ferrari nelle curve” : Domani nel Gran Premio di Cina la prima fila sarà tutta Mercedes con Valtteri Bottas che ha battuto di 23 millesimi Lewis Hamilton. Il campione del mondo è rientrato in pista per primo per l’ultimo tentativo e ha girato lentissimo per tentare di far transitare gli avversari sotto la bandiera a scacchi non permettendo loro di fare l’ultimo giro veloce e un imbufalito Max Verstappen è caduto nella trappola e non ha potuto effettuare l’ultimo ...

