E3 2019 | Remnant From the Ashes si mostra con un trailer e una data di lancio al PC

(Di lunedì 10 giugno 2019)thesi propone al mercato videoludico come un action shooter dalla spiccata e voluta difficoltà e dall'elevata rigiocabilità, alquanto indirizzato verso la componente cooperativa.Come possiamo vedere dalpubblicato in occasione del PC Gaming Show dell'E3theè un gioco volutamente ostico che sfrutta gli elementi realizzati dal giocatore per offrire un'esperienza sempre unica. In arrivo per PC, PS4 e Xbox One, questo "Dark Souls degli FPS" sarà disponibile a partire dal 20 agosto.Leggi altro...

