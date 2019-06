Diabete | ecco l’alimento in grado di combattere la glicemia alta

Diabete - guarire si può : ecco il rimedio per combattere la glicemia alta : guarire dal Diabete di tipo 2 si può, lo rivelano gli esperti riuniti oggi al congresso della Associazione americana di diabetologia (Ada). Il Diabete si può infatti sconfiggere con un rimedio alla portata di tutti: perdere peso e non riguadagnarlo può infatti potenzialmente portare ad una remissione della malattia se in fase iniziale, ovvero alla sua scomparsa. Lo dimostra un nuovo studio su oltre 300 pazienti, ‘DIRECT‘: la ricerca ...

Diabete : ecco la dieta che protegge il cervello e favorisce il controllo glicemico : Una ricerca condotta da Josiemer Mattei della Harvard T.H. Chan School of Public Health, pubblicata su Diabetes Care, ha rilevato che la dieta mediterranea, ricca di cereali integrali, legumi, grassi vegetali buoni e pesce, ha effetti positivi sui pazienti con Diabete: ne protegge il cervello, in particolare le funzioni cognitive e la memoria. L’indagine ha studiato per 2 anni 913 individui, in parte diabetici, che hanno compilato ...

Diabete : ecco le due sostanze che aiutano a combattere la glicemia alta : Il 6% dei cittadini italiani soffre di ridotta tolleranza glucidica. Si tratta di una condizione che aumenta di quattro volte il rischio di sviluppare il Diabete di tipo 2 e le sue complicanze. In totale nel nostro Paese questi potenziali pazienti sono oltre due milioni e mezzo e devono prestare grande attenzione al proprio stile di vita controllando il peso, seguendo una dieta equilibrata e praticando regolare attività fisica. Ma oltre a queste ...

Malattie cardiovascolari - osteoporosi e Diabete : i rischi aumentano se cala il testosterone - ecco quali sono i primi sintomi : Il testosterone allunga la vita. Se si riducono i livelli dell’ormone ‘macho’ per eccellenza, non si tratta solo di calo del desiderio ma può essere la spia di un maggior rischio di Malattie cardiovascolari, osteoporosi e diabete. E’ l’allarme lanciato dagli esperti riuniti al congresso nazionale della Società italiana di andrologia (Sia), da cui arriva soprattutto l’invito a non considerare un tabù il calo del ...

Addio grasso addominale - colesterolo - Diabete e infiammazioni : ecco la dieta che sembra digiuno ma non lo è : La dieta Mima-digiuno di Valter Longo è ben illustrata nel suo libro “dieta della longevità“. Si tratta di una sorta di digiuno, sperimentato prima sui topi e poi sull’uomo, utilizzata spesso nei pazienti oncologici perché in grado di rigenerare i danni cellulari. “Le cellule, passando da un ambiente ricco di zuccheri all’acqua, risultavano protette dai danni e vivevano il doppio – spiega Longo –. ...

Diabete : ecco l’erba aromatica in grado di prevenire e contrastare la glicemia alta : Il Diabete, la patologia numero uno dei golosi, si può prevenire attraverso una sana alimentazione e una buona dose di attività fisica. Negli ultimi decenni infatti si è verificato un boom di diagnosi di glicemia alta, la maggior parte delle quali di origine alimentare, complici un aumento del consumo di industriali e di zuccheri che sollecitano il pancreas, innalzando il livello di glicemia e inibendo la produzione di insulina. Un’erba ...