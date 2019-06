Ciclismo | Europei Trentino 2020 | svelato il percorso e le altimetrie | tracciato selettivo

oasport

(Di lunedì 10 giugno 2019) Presentato ufficialmente nella giornata di oggi ildegli, rassegna continentale diche si svolgerà proprio in Italia il prossimo anno, precisamente da mercoledì 9 a domenica 13 settembre. Dopo il fallimento della candidatura di Vicenza per la prova iridata, che si svolgerà invece in Svizzera, sarà Trento a rappresentare la sede di partenza e di arrivo delle 13 gare previste dal programma: sei prove in linea, sei cronometro individuali e la staffetta mista, che da qualche anno ha preso il posto della cronometro a squadre. Ildelle cronometro sarà il medesimo per tutte le categorie in gara (junior, under 23 ed élite), mentre la prova in linea maschile avrà una prima parte introduttiva al circuito finale, identico per tutti. Ildelle cronometro misurerà 21.6 km e sarà prevalentemente pianeggiante. La presenza di due muri, uno nella ...

