Cdp torna sul mercato con un bond retail | ecco come funziona la nuova emissione

ilsole24ore

(Di lunedì 10 giugno 2019) A distanza di quattro anni dalla prima obbligazione per investitori privati residenti in Italia, la Cassa fa il bis con un nuovo collocamento in offerta da oggi: fino a un miliardo di euro sul...

fisco24_info : Cdp torna sul mercato con un bond retail: ecco tutti i dettagli della nuova emissione: A distanza di quattro anni d… - celenostalgia : @GruppoCDP torna sul #mercato con un #bond #retail: ecco tutti i dettagli della nuova #emissione… -