VIDEO F1 | due pesi e due misure Vettel penalizzato | Hamilton fu graziato per un episodio

Formula 1 – Stessa manovra ma diverso giudizio - due pesi e due misure tra Vettel e Hamilton : il clamoroso precedente [VIDEO] : Lewis Hamilton ha commesso la Stessa infrazione di Vettel nel 2016 a Monaco, ma quella volta non fu sanzionato come successo invece oggi al tedesco Due pesi e due misure, manovre esattamente uguali ma risolte in maniera diametralmente opposta. Protagonisti Sebastian Vettel e Lewis Hamilton, con quest’ultimo che aveva commesso la Stessa infrazione vista oggi a Canada in occasione del Gp di Monaco del 2016, senza subire alcuna ...

Diretta Portogallo Olanda/ Streaming VIDEO e tv : il palmares delle due nazionali : Diretta Portogallo Olanda Streaming video tv finale della UEFA Nations League 2019: probabili formazioni, orario, quote, risultato live, 9 giugno,.

VIDEO GP Canada F1 2019 - prove libere 3 : highlights e sintesi. Ferrari davanti a tutti - uno-due Vettel-Leclerc : Sebastian Vettel ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 3 del GP Canada 2019, tappa del Mondiale F1. Il tedesco ha preceduto il compagno di squadra Charles Leclerc di 139 millesimi, dominio nelle Ferrari nell’ultima sessione che precede le qualifiche sul circuito di Montreal: il quattro volte Campione del Mondo e il monegasco sembrano essere i favoriti per la conquista della pole position ma dovranno sempre fare i conti con le ...

DIRETTA/ Cremona Venezia - risultato 0-0 - streaming VIDEO Rai : palla a due! - playoff - : DIRETTA Cremona Venezia streaming video e tv: cronaca live della partita che si gioca al PalaRadi, gara-5 della semifinale playoff di basket Serie A1.

DIRETTA FRANCIA COREA DEL SUD/ Streaming VIDEO tv : solo due precedenti del match : DIRETTA FRANCIA COREA del Sud: Streaming video tv, quote, risultato live del match della prima giornata del Mondiali di calcio femminile 2019.

VIDEO Vondrousova-Konta - semifinale Roland Garros 2019 : highlights e sintesi - la ceca vince in due set : Marketa Vondrousova ha sconfitto Johanna Konta per 7-6 6-5 e si è così qualificata per la Finale femminile del Roland Garros 2019 dove affronterà l’australiana Ashleigh Barty, la ceca ha dimostrato una netta superiorità sulla terra rossa di Parigi ed è così riuscita a imporsi con grande autorevolezza meritandosi l’accesso all’atto conclusivo del secondo Slam della stagione. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi di ...

Huawei P30 e P30 Pro si aggiornano con la possibilità di registrare VIDEO con due fotocamere : Huawei sta aggiornando i suoi smartphone di punta, P30 e P30 Pro, con la versione 9.1.0.156 della EMUI. Al momento la sua diffusione pare essere limitata al Canada e ancora non sappiamo quanti e quali miglioramenti sono stati apportati al software. Possiamo però anticiparvi l’arrivo di una funzionalità annunciata dall’azienda durante il lancio e finora […] L'articolo Huawei P30 e P30 Pro si aggiornano con la possibilità di ...

The Voice 2019 : Miriam duetta con Lizzo sulle note di Truth Hurts (VIDEO) : The Voice 2019: Miriam duetta con Lizzo sulle note di Truth Hurts, nella fase dei duetti della finale (VIDEO).Siamo arrivati ormai all’ultimo giro di boa per quanto riguarda questa edizione di The Voice of Italy, condotta da Simona Ventura e con Elettra Lamborghini, Gigi D’Alessio, Morgan e Guè Pequeno nelle vesti di coach. Miriam.Clicca qui per guardare le migliori esibizioni della finale di The VoiceLa prima esibizione della finale vede ...

Tagliano la coda di uno squalo e lo ributtano in mare : bufera su due marinai - rischiano accuse penali [VIDEO] : Il disgustoso video emerso in rete di due marinai che si accaniscono ridendo su uno squalo ha scatenato una feroce reazione sui social network. I due si sono ripresi mentre Tagliano la coda di uno squalo della Groenlandia, tra l’altro anche prossimo alla minaccia di estinzione, e poi lo ributtano nell’oceano. Come si può vedere dalle immagini del video in fondo all’articolo, l’animale era rimasto impigliato in una rete da pesca in Groenlandia, ...

DIRETTA/ Venezia Cremona - risultato 0-0 - streaming VIDEO Rai : palla a due - si gioca! : DIRETTA Venezia Cremona streaming video Rai: cronaca live della partita che si gioca al Taliercio, valida per gara-3 della semifinale playoff di basket A1.

DIRETTA/ Treviglio Treviso - risultato 0-0 - streaming VIDEO e tv : palla a due! : DIRETTA Treviglio Treviso streaming video e tv: orario e risultato live di gara-4 della semifinale playoff basket A2, i veneti vogliono chiudere.

Meteo - Giugno divide l’Italia in due : +30°C al Nord - temporali e grandine al Sud [DATI - FOTO e VIDEO LIVE] : l’Italia è praticamente spaccata in due dal punto di vista Meteorologico in questo primo giorno di Giugno, che segna l’inizio dell’estate Meteorologica. Al Nord, infatti, abbiamo bel tempo e temperature in notevole aumento rispetto ai giorni scorsi con valori prossimi ai +30°C. Segnaliamo: +30°C a Mantova e Merano; +29°C a Udine, Venezia, Legnago, Ostellato, Maserà di Padova, Vigasio; +28°C a Torino, La Spezia, Ferrara, Imola, Chioggia, ...

Crash Team Racing Nitro Fueled mette in mostra due nuovi tracciati in un VIDEO gameplay : Crash Team Racing Nitro Fueled torna a puntare i riflettori su di sé con un nuovo filmato di gioco nel quale ci vengono presentati due nuovi circuiti.Come possiamo vedere dal video gameplay pubblicato in occasione della rubrica PlayStation Underground, il Team di sviluppo ha mostrato le modifiche apportati ai circuiti Dragon Mines e Modern Stadium. Si tratta naturalmente di tracciati ritoccati rispetto alle loro controparti originarie, e nel ...

DIRETTA/ Cremona Venezia - risultato 0-0 - streaming VIDEO Rai : palla a due - si gioca! : DIRETTA Cremona Venezia streaming video Rai: gara-1 della semifinale playoff di basket A. Segui la cronaca live della partita che si gioca al PalaRadi.