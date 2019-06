SCUOLA Chi può chiudere questi mesi dicendo di averli persi?

Premiato come il più fastidioso della SCUOLA! Achillas è un bimbo autistico di 11 anni : Una famiglia dello Stato USA dell’Indiana è andata su tutte le furie dopo che al loro bambino è stato assegnato il premio di "Più fastidioso" della scuola. Achillas ha 11 anni, frequenta il 5° anno presso la Bailly Preparatory Academy e soffre di autismo non-verbale. Spesso si muove avanti e indietro in aula, mentre lotta per esprimersi. Rick Castejon, suo padre, ha detto alla stazione WLS-TV dell'ABC di Chicago, di essere stato “preso alla ...

Monza - omaggio del club per chi inizia la SCUOLA primaria : Si è svolto ieri mattina in Comune l’incontro di programmazione tra i dirigenti scolastici delle scuole primarie della città e i funzionari del Settore Istruzione: al centro della riunione la condivisione del piano formativo per il nuovo anno scolastico e il confronto sui progetti didattici ed educativi da programmare. All’incontro, al quale hanno preso parte […] L'articolo Monza, omaggio del club per chi inizia la scuola primaria è stato ...

Appello alla Raggi : tutelare parchi in vista ultimo giorno di SCUOLA : Roma – In vista della chiusura delle scuole e’ stato lanciato oggi un Appello alla sindaca della Capitale, Virginia Raggi, e al prefetto di Roma, Gerarda Pantalone, affinche’ venga attuato un piano di vigilanza straordinario nelle ville storiche. A chiederlo sono l’Associazione per Villa Pamphili, l’Osservatorio ambientale Sherwood, l’Associazione sportiva Leprotti di Villa Ada e l’Associazione Aurelio ...

La SCUOLA di Musica Niccolò Paganini chiude l’anno con un tour nell’Altomilanese : Una maratona di concerti chiude l’anno di corsi della Scuola di Musica Niccolò Paganini. Dieci appuntamenti in poco meno di

SCUOLA/ Bussetti & nuova maturità - tutti i rischi del "revisionismo" spinto : Il Miur ha fatto progressi nel revisionismo sull'esame di Stato. Ma le incertezze nuocciono, soprattutto quando si segue la pancia.

SCUOLA - docente aggredito da uno studente : si era ‘permesso’ di chiamare la Polizia : Ancora un caso di aggressione ai danni di un docente della Scuola pubblica italiana. La vicenda, questa volta, è accaduta giovedì mattina all’interno di un istituto professionale di Vicenza. Tre studenti, tra i sedici e i diciassette anni, stavano fumando uno spinello nel cortile dell’edificio scolastico quando un docente li ha sorpresi: quando il professore ha deciso di chiamare l’intervento delle forze dell’ordine, uno ...

SCUOLA - PAS docenti 36 mesi e reclutamento ultime notizie : fissato incontro chiave Governo-sindacati : Il Ministero dell’istruzione ha convocato le organizzazioni sindacali per lunedì prossimo, 3 giugno, alle ore 12,30 per la prosecuzione dei lavori del tavolo tematico sul reclutamento scolastico. Lo hanno annunciato i sindacati attraverso una nota pubblicata sui rispettivi siti ufficiali: ‘Ci aspettiamo che l’amministrazione – scrive la Flc-Cgil – che già si è informalmente espressa sulle nostre rivendicazioni, dia una ...

Avellino - tredicenne picchiato a sangue nei bagni della SCUOLA : individuato l’aggressore : L’episodio è ancora poco chiaro, ma ha destato scalpore ad Avellino. Protagonista della vicenda un ragazzo di soli 13 anni, che è stato brutalmente aggredito nei bagni di una scuola media della città, il Convitto Nazionale Pietro Colletta. Il giovane, che frequenta la terza, sarebbe stato percosso con estrema violenza, tanto da riportare ferite al volto, contusioni agli occhi e danni ai denti. A lanciare l’allarme, venerdì mattina, sarebbero ...

Chi è di scena? : la rassegna della SCUOLA sull’Albero al via il 2 giugno da Melfi : Torna anche quest’anno nei teatri lucani “Chi è di scena?”, la rassegna di fine anno accademico de La Scuola sull’Albero,

Pensioni ultime notizie : Quota 100 SCUOLA - rischio pensione a settembre : Pensioni ultime notizie: Quota 100 scuola, rischio pensione a settembre Sul tema Pensioni ultime notizie riguardano i pensionamenti con Quota 100 nel comparto scuola. A quanto riporta il Miur, infatti, allo stato attuale il 96% delle domande presentate entro il 12 dicembre 2018 risulta acquisito. Va a invece a rilento l’acquisizione delle domande presentate entro il 28 febbraio 2019, visto che queste ammontano solamente a 7.544, e quindi al ...

Cerignola - febbre alta e mal di testa : bimba di 10 anni colpita da meningite - chiusa la SCUOLA : Torna l'incubo meningite a Cerignola, in provincia di Foggia, dove una bimba tra i 9 e i 10 anni d'età, alunna della scuola elementare Battisti in piazza Ventimiglia del plesso "Don Bosco- Battisti" è stata ricoverata dopo aver accusato febbre alta e mal di testa. Attualmente si trova presso la Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, dove è arrivata lo scorso 27 maggio e dove versa in coma farmacologico, anche se le sue ...

Fca-Renault - un’operazione figlia della SCUOLA Marchionne : di Carblogger A casa, John Elkann parla in francese al fratello Lapo, un vezzo per gli eredi Fiat che hanno preso la maturità scientifica a Parigi. La scuola francese torna nell’accordo di fusione che il presidente sta portando avanti con Renault per Fiat Chrysler. Sul quale ho letto di tutto, molti se e molti ma basati perlopiù su matrimoni precedenti dell’industria dell’auto, perlopiù finiti male. ...

Palermo - torna tra i banchi di SCUOLA l'insegnante sospesa per il lavoro dei suoi studenti : Venne sospesa due settimane fa dall'ufficio scolastico per "non aver vigilato sull'operato dei suoi studenti" che avevano spontaneamente accostato il decreto sicurezza del ministro Salvini alle leggi razziali che vigevano nel 1938. All'atteso rientro, l'insegnante Rosa Maria Dell'Aria ha trovato ad aspettarla, oltre ai suoi studenti, 15 rose rosse regalatele dai ragazzi, una per ogni giorno di sospensione, ed una lettera nella quale gli alunni ...

Dramma a SCUOLA - armadietto crolla e schiaccia a morte bimbo di 9 anni : Dramma in una scuola britannica dell'Essex, in Inghilterra. Un bimbo di soli 9 anni ha perso la vita nelle aule dell'istituto dopo esse rimasto schiacciato da un armadietto che gli è improvvisamente crollato addosso. La tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio giovedì, intorno alle 18.30, alla Great Baddow High School di Chelmsford durante un corso pomeridiano extrascolastico. La vittima infatti non era un alunno della scuola ma si ...