NCIS 16 Anticipazioni 9 giugno 2019 | Gibbs si scontra con la Difesa

Anticipazioni Il Segreto dal 10 al 14 giugno : riappare FraNCISca - un aborto : Il Segreto Anticipazioni prossima settimana: Emilia e Alfonso liberi, Fernando incontra Donna Francisca Le Anticipazioni de Il Segreto della prossima settimana rivelano che Fernando non ha intenzione di presentarsi con il denaro nel luogo indicato dai rapitori di Emilia e Alfonso. Il Mesia teme che possa esserci un attentato contro di lui. Ma Maria e […] L'articolo Anticipazioni Il Segreto dal 10 al 14 giugno: riappare Francisca, un aborto ...

Anticipazioni Il Segreto fino al 15 giugno : Donna FraNCISca è viva e vuole uccidere Mesia : Saranno puntate assolutamente da non perdere quelle che i telespettatori de Il Segreto potranno seguire la prossima settimana su Canale 5. La telenovela spagnola andrà in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 16:10 (occupando anche lo spazio lasciato libero dal Grande Fratello 16) mentre il sabato ci sarà solo l'appuntamento in prima serata su Rete 4 dalle ore 21:25 (risulterà invece sospeso quello pomeridiano). Le trame si ...

Il Segreto anticipazioni : FraNCISca uccide Severo? Fernando incredulo : Puntate Il Segreto della Spagna: il piano di Francisca per uccidere Severo Le ultime anticipazioni de Il Segreto hanno dell’incredibile! Francisca Montenegro si convincerà che sia arrivato il momento di togliere di mezzo Severo Santacruz. Un personaggio scomodo, per lei, che riesce sempre a metterle il bastone tra le ruote. Fin quando ci sarà Severo […] L'articolo Il Segreto anticipazioni: Francisca uccide Severo? Fernando incredulo ...

Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate 10-16 giugno 2019 : Il Ritorno di Donna FraNCISca! : Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate da lunedì 10 a domenica 16 giugno 2019: Donna Francisca riappare e vuole uccidere Fernando! Piovono accuse su Elsa! Anticipazioni Il Segreto: Antolina si provoca un aborto e fa ricadere la colpa su Elsa! Isaac le promette un nuovo figlio e taglia i rapporti con la ex! Donna Francisca riappare durante i momenti cruciali della liberazione di Alfonso ed Emilia. Qualcuno fa scempio dello scialle e ...

Raddoppia l’appuntamento con FBI su Rai2 dopo NCIS 16 : anticipazioni episodi di domenica 2 giugno : Prosegue l'appuntamento domenicale in prima visione con i due polizieschi di CBS, NCIS 16 e la prima stagione di FBI, in onda in prima serata su Rai2. Anche nella giornata della Festa della Repubblica, domenica 2 giugno, Rai2 non rinuncia alla normale programmazione delle due serie ambientate, rispettivamente nel dipartimento del Naval Criminal Investigative Service e nell'ufficio dell'FBI di New York, in cui la lotta al crimine incrocia temi ...

Il Segreto anticipazioni spagnole : Maria resta paralizzata - l’ira di FraNCISca : anticipazioni spagnole Il Segreto: Maria in condizioni gravissima per colpa di Severo Nel corso delle prossime puntate spagnole de Il Segreto, la bomba fatta esplodere da Severo crea non pochi disagi. Scendendo nel dettaglio, il Santacruz decide di vendicarsi contro Donna Francisca facendo scoppiare un ordigno durante il matrimonio di Fernando e Maria Elena. Mentre […] L'articolo Il Segreto anticipazioni spagnole: Maria resta paralizzata, ...

Il Segreto - anticipazioni : FraNCISca torna a Puente Viejo : Le anticipazioni della nota soap opera Il Segreto riservano entusiasmanti novità che interessano ai moltissimi fan della serie televisiva iberica. Nelle prossime puntate della telenovela, Francisca Montenegro, interpretata dall'attrice spagnola Maria Bouzas, una volta tornata a Puente Viejo, cercherà di creare diversi contrasti e dissidi. La donna, infatti, maledirà il matrimonio tra Saul Ortega e Julieta Uriarte. Inoltre, la Montenegro ...

Il Segreto - anticipazioni spagnole : Maria rimane paralizzata - FraNCISca vuole Severo morto : Un nuovo incredibile colpo di scena sconvolgerà le vicende de Il Segreto. Le anticipazioni spagnole della soap opera rivelano che Maria Castaneda rimarrà ferita durante il matrimonio di Fernando e Maria Elena a causa dell'esplosione di una bomba rimarrà paralitica. La ragazza inizialmente soffrirà molto per la sua nuova condizione e dirà di voler morire, ma poi si farà forza per i suoi figli e cercherà di ritornare poco a poco alla normalità, ...

NCIS 16 e FBI su Rai2 tra furti di informazioni e programmi di protezione : anticipazioni 19 e 26 maggio : Nuova serata crime su Rai2 dove proprio oggi, 19 maggio, torneranno in onda in coppia NCIS 16 e FBI. L'appuntamento con le due serie è fissato per le 21.10 con due nuovi episodi ad un passo dalla pausa ormai prossima. Presto la programmazione Rai cambierà a favore del palinsesto estivo e proprio FBI si prepara a chiudere i battenti con l'episodio numero 12 il prossimo 2 giugno. Sarà proprio la prima domenica del mese prossimo ad ospitare gli ...

Il Segreto - anticipazioni spagnole : FraNCISca ordina a Mauricio di uccidere Severo : Nuovo spazio dedicato a Il Segreto. Nelle puntate spagnole in onda dal 20 al 24 maggio, Elsa rivelerà a Isaac di avere una brutta malattia, mentre Francisca vorrà vendicarsi del male fatto alla nipote, tanto da ordinare l'omicidio di Severo. Il Segreto: Severo nei guai Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti gli episodi in onda dal 20 al 24 maggio in Spagna, raccontano che Matias e Maria accuseranno le conseguenze più gravi dell'attentato ...

Il Segreto anticipazioni : DOLORES sviene - non sapeva che FraNCISca… : La “risurrezione” di Francisca Montenegro (Maria Bouzas) monopolizzerà le prossime puntate italiane de Il Segreto: la dark lady deciderà di rivelare agli abitanti di Puente Viejo di non essere morta subito dopo il rilascio di Emilia (Sandra Cervera) e Alfonso (Fernando Coronado), questi ultimi rapiti da alcuni uomini assunti da Fernando Mesia (Carlos Serrano). Da quell’istante in poi bisognerà osservare con attenzione tutto ciò ...

NCIS 16 e FBI tornano su Rai2 tra furti e rapimenti ad un mese dalla pausa : anticipazioni e promo episodi 12 e 19 maggio : Tutto è pronto per un altro sabato sera a tutto crime su Rai2 con il ritorno di NCIS 16 e FBI 2 ad un mese dalla pausa. Secondo le prime anticipazioni le due serie andranno in onda fino al prossimo 16 giugno, salvo cambiamenti, con un singolo episodio a settimana alla domenica sera proprio come oggi, 12 maggio. Al centro dei nuovi episodi di NCIS 16 e FBI ci saranno il furto di un "muro" e un rapimento e questo è già tutto dire. ...

Il Segreto - anticipazioni fino al 18 maggio : Mauricio e Raimundo parlano di FraNCISca : Le anticipazioni della popolarissima soap opera Il Segreto, riferite alle puntate che vedremo sulle reti del ''biscione'' Mediaset da domenica 12 fino al 18 maggio, come di consueto regalano colpi di scena entusiasmanti per i tantissimi appassionati della telenovela iberica. Nel dettaglio, nelle prossime puntate Mauricio e Raimundo parleranno della "diabolica" Francisca Montenegro, lasciando intendere che quest'ultima sia viva e si nasconda ...

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : FraNCISca prega Maria di perdonarla : Dopo l'incidente di Esperanza e Beltran, Francisca e Maria, sono sempre più vicine. Ora la Montenegro spera nel perdono!