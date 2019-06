Lontano da te | se una buona regia non basta a salvare la commedia in rosa

Lontano DA TE/ Puntata 9 giugno - Megan Montaner : 'è una serie leggera e divertente' : LONTANO da te, anticipazioni del 9 giugno 2019, in prima Tv su Canale 5. Dopo un incontro inaspettato, Candela e Massimo sperimentano novità inaspettate.

Cast e personaggi di Volevamo andare Lontano : Christoph Letkowski protagonista di una storia d’amore tra passato e presente : L'estate è ormai alle porte e anche i palinsesti televisivi cambiano e arrivano in prime time novità curiose come Cast e personaggi di Volevamo andare lontano che sarà l'offerta di Rai1 per due prime serate, quelle del 3 e 4 giugno, all'insegna dell'amore. Due puntate dal titolo "L'amore" e "Il Segreto" sono chiamate a raccontare quello che è già narrato nel romanzo di Daniel Speck che racconta la vicenda degli immigrati italiani in Germania a ...

Bari - il candidato più votato del Municipio V : “Il mio segreto? Stare Lontano da Facebook. Viva la politica come una volta” : Vincenzo Lomoro, nelle ultime elezioni amministrative a Bari, è risultato il mister preferenze del Municipio V. Settantatré anni, 35 dei quali trascorsi in politica, ha solo un segreto: tenersi lontano dai social. Non ha un profilo Facebook, non sa cosa siano Instagram e Twitter e sul suo telefono non ci sono né Whatsapp e né semplici messaggi. “Chi mi cerca mi deve telefonare, deve cercarmi per le strade di Palese, o al più nel mio piccolo ...

Marito compra una enorme tarantola per tenere Lontano la suocera da casa sua : L’aracnofobia, la paura dei ragni, è una fobia comune tra molti individui, ma un uomo di Reddit ha trovato il modo diabolico per sfruttare tale timore a suo vantaggio. I genitori del proprio partner non sono sempre le persone con cui è più facile andare d’accordo, tuttavia quest’uomo ha portato la sua insofferenza verso i genitori di sua moglie a un livello successivo quando ha comprato una tarantola per impedire alla suocera di venire a far ...