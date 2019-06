«La Lettura» è in edicola |  «Ci salverà la scienza» 

corriere

(Di domenica 9 giugno 2019) Nel supplemento #393 conversazione tra i due fisici mentre lo scrittore e germanista guida un dialogo sull’Alzheimer. Poi l’omaggio di Paladino a Piero della Francesca, Bollani e il jazz, il racconto di Stuart MacBride. Sui social l’hashtag è #vivala

Corriere : «Ci salverà la scienza». «La Lettura» è in edicola - egitto86 : RT @Corriere: «Ci salverà la scienza». «La Lettura» è in edicola - Corriere : «Ci salverà la scienza». «La Lettura» è in edicola -